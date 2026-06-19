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Приморский районный суд Одессы приговорил военнослужащего Сергея Шалаева к пожизненному заключению за убийство активиста Демьяна Ганула.

По версии следствия, преступление было заказным, а обвиняемый заранее готовился к его совершению.

Для подготовки Шалаев оформил отпуск, арендовал две квартиры в Одессе и незаконно купил оружие, боеприпасы и гранаты.

Убийство произошло 14 марта 2025 на проспекте Украинских Героев в Одессе, где активиста расстреляли среди бела дня.

Военному назначили пожизненное наказание

Приморский районный суд Одессы вынес приговор по делу об убийстве общественного активиста Демьяна Ганула. Военнослужащий из Киевской области Сергей Шалаев признан виновным в совершении преступления и приговорен к пожизненному лишению свободы.

По информации Национальной полиции Украины, суд первой инстанции вынес обвинительный приговор мужчине, причастному к убийству известного одесского активиста, назначив ему строжайшее наказание — пожизненное заключение.

Официальное сообщение не содержит имен погибшего и осужДденного, однако, по информации источников, речь идет именно о Демьяне Гануле, а приговор получил Сергей Шалаев.

По данным следствия, обвиняемый выполнял заказное убийство. Для подготовки к преступлению он оформил ежегодный отпуск, прибыл в Одессу и арендовал две квартиры. Кроме того, мужчина незаконно приобрел огнестрельное оружие, боеприпасы и ручные гранаты, хранившиеся во временных помещениях.

Напомним, громкое убийство Демьяна Ганула произошло в Одессе около 10 часов утра 14 марта 2025 года на проспекте Украинских Героев (ранее – Александровский). Нападающий расстрелял активиста из привезенного пистолета. Примечательно, что перед вторым контрольным выстрелом у него заклинило затвор, поэтому он бросил оружие и скрылся.

Подозреваемый – командир механизированного взвода одесской 28-й бригады Сергей Шалаев – был задержан в собственной квартире через пять часов после преступления.

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