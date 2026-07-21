Ключевые моменты:

Утром 20 июля 39-летний одессит на глазах у соседей бил кота о стены дома, пока животное не умерло.

Мужчина заявил копам, что кот выпал из окна 6 этажа, и он решил «добивать» его, чтобы тот «не мучился».

Полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 299 УК Украины, живодеру грозит реальный тюремный срок.

«Избавил от страданий»: как одессит оправдывал убийство питомца

В Хаджибейском районе Одессы жители многоэтажки стали свидетелями жестокого убийства животного и сообщили в полицию. Сосед держал кота за лапы и с силой наносил удары о стены многоэтажки. Когда животное погибло, мужчина просто выбросил его в мусорный бак.

Полицейские оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался 39-летний житель этого же дома. Свой поступок он пояснил весьма цинично: по его словам, кот случайно выпал из окна его квартиры на шестом этаже, а он таким страшным способом якобы хотел «избавить животное от страданий».

Что грозит живодеру

Следователи отдела полиции №1 Одесского РУП №1 внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными, совершенное с особой жестокостью).

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

В рамках расследования тело погибшего кота направлено на судебно-ветеринарную экспертизу. После проведения всех следственных действий и получения результатов экспертиз фигуранту официально объявят о подозрении.