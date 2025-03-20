Шествие началось 20 марта утром от памятника Тарасу Шевченко. Около ста участников прошли по центральным улицам Одессы до Соборной площади. Во время марша люди выкрикивали лозунги: «Слава героям», «Слава Демьяну», «Слава Украине». Акция была посвящена памяти Демьяна Ганула — общественного деятеля, известного своей патриотической позицией.

Организатор марша, председатель общественной организации «Делаем вам нервы» Екатерина Мусиенко, отметила, что лучший способ почтить Демьяна — продолжать его дело. По ее словам, он всегда помогал тем, кто в этом нуждался, и призвала людей не оставаться равнодушными. Она отметила, что поддержка ближних и даже помощь животным могут стать частью памяти о нем.

Екатерина Мусиенко также обратила внимание на попытки очернить имя Ганула в социальных сетях. Она подчеркнула, что большинство одесситов помнят его как патриота, который отстаивал Украину еще с 2014 года, несмотря на угрозы. Организатор добавила, что слухи о нем как рэкетире распространяют российские источники, и призвала поддержать память героя, например, через посты в соцсетях. Шествие завершилось молитвой и минутой молчания на Соборной площади.

Напомним, Демьяна Ганула был недавно застрелен, а видео инцидента попало на камеры наружного наблюдения. Впоследствии убийцу задержали.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, кем был и чем занимался Демьян Ганул.