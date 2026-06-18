Ключевые моменты:

Суд приговорил 31-летнего подсудимого к пожизненному лишению свободы.

Преступление произошло 18 июня прошлого года, когда девочка пропала во дворе собственного дома.

Находившийся под наркотиками сосед заманил ребенка к себе домой, изнасиловал и задушил, после чего спрятал тело в сумке в подвале за несколько кварталов оттуда.

Решение суда первой инстанции еще не вступило в законную силу.

Трагедия произошла ровно год назад, вечером 18 июня. Мама маленькой Соломии обратилась в полицию, когда девочка не вернулась со двора, где каталась на самокате. Уже на следующий день оперативники обнаружили тело ребенка с признаками насильственной смерти в подвале жилого дома неподалеку. Самого подозреваемого задержали в течение нескольких часов.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области, следствие установило, что 31-летний сосед девочки находился в состоянии наркотического опьянения. Он пригласил ребенка зайти к себе в гости. Соломия доверяла мужчине, так как раньше неоднократно с ним общалась, и согласилась. В квартире сосед изнасиловал девочку, а затем задушил – судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что ребенок умер от механической асфиксии.

Чтобы скрыть следы убийства, мужчина утром обмотал тело ребенка пищевой пленкой, сложил в дорожную сумку и вывез на такси за несколько кварталов от места преступления.

Во время обысков в квартире фигуранта криминалисты изъяли самокат погибшей девочки, биологические образцы, а также запасы каннабиса, которые тот хранил для собственного употребления. Все это время задержанный находился под стражей без права внесения залога.

Прокуроры Хаджибейской окружной прокуратуры города Одессы и Одесской областной прокуратуры полностью доказали вину фигуранта в суде по трем статьям Уголовного кодекса: изнасилование малолетней, умышленное убийство, сопряженное с изнасилованием, и незаконное хранение наркотиков. Суд согласился с доводами обвинения и назначил убийце высшую меру наказания – пожизненное заключение.

Сейчас осужденный остается под стражей. Приговор вступит в силу после истечения срока подачи апелляции или после решения апелляционного суда, если сторона защиты решит оспорить вердикт.