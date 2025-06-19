В Одесі знайшли мертвою зниклу семирічну дівчинку
Соломия Тарасюк. Фото Национальной полиции

Ключевые моменты:

  • В Одессе 18 июня пропала семилетняя девочка. Ее разыскивали правоохранители и добровольцы из числа местных жителей;
  • 19 июня девочку нашли мертвой. В полиции сообщили, что к смерти Соломии может быть причастен мужчина, с которым сейчас проводятся следственные действия.

О пропаже девочки сообщили в полиции Одесской области 18 июня. Она вышла из дома покататься на самокате во дворе и не вернулась.

Поиски начались сразу же. К операции присоединились сотни добровольцев из общественной организации «Лучшие люди Одессы».

Но на следующий день полиция сообщила ужасную новость — девочку нашли мертвой.

«К большому сожалению, ребенка нашли мертвым. Обстоятельства трагического происшествия устанавливаются. Сейчас полицейские работают с мужчиной, который, возможно, причастен к смерти ребенка. Все детали — позже», — говорится в сообщении правоохранителей.

Семья девочки – вынужденные переселенцы из Херсона.

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SELENA N
SELENA N
26 минут назад

Всей маленькой жизни Соломии — семь лет. Из них полжизни война.

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