Ключевые моменты:

Поезд Киев – Одесса остановили из-за ракетной угрозы;

Пассажиров попросили покинуть вагоны;

Люди более четырех часов ждали отбоя тревоги на улице;

Среди пассажиров были семьи с детьми и пожилые люди.

Длительная воздушная тревога, охватившая Украину в ночь на 14 мая, застала в пути сотни пассажиров поезда сообщением Киев – Одесса.

Как сообщает с места событий корреспондент «Одесской жизни», этой ночью из-за ракетно-дроновой атаки эвакуировали пассажиров из нескольких поездов, а также отменили целый ряд электропоездов.

В частности, пассажиры Киев – Одесса провели на улице более четырех часов у села Капустино Кировоградской области.

Около 600 человек, среди которых было много детей, вынуждены были стоять под дождем, ведь, согласно правилам, здание самого вокзала было закрыто. При этом военные просили людей не скапливаться в одном месте, а рассредоточиваться.

После трех часов ожидания детей начали отогревать в маленькой сторожке. Они наконец-то заснули, кто на полу, кто на столе.

Под утро проснулся один из местных жителей Сергей. Поняв что произошло, он разжег костер в железной бочонке, чтобы люди могли согреться, и выносил горячую воду.

– Я проснулся от взрывов, потом услышал звуки шахедов над головой, – рассказал Сергей. – Смотрю в окно, а там всюду люди! Кто-то спит прямо на земле, кто-то стоя, опершись о столб. Все очень замерзли. Я сразу подскочил и начал хоть как-то помогать им.

– Было бы хорошо, если бы на случаи эвакуации у общин были специальные большие палатки, – добавила еще одна пассажирка Эльвира, которая с трехлетней дочкой выбежала из поезда, не взяв даже одеяло. – Нам одеяло уже на улице какая-то женщина дала, осталась без своей. Но мы, услышав, что Шахеды над нами, выскочили, в чем были. А будь шатер с чаем и теплыми накидками, это было бы очень хорошо.

После завершения воздушной тревоги поезд продолжил движение в сторону Одессы.

Как сообщили в компании «Укрзалізниця», железная дорога стала одной из основных целей врага: накануне было зафиксировано 23 удара по объектам инфраструктуры в Закарпатской, Львовской, Житомирской, Харьковской и других областях. Под обстрел попали мосты, локомотивные депо и энергетические объекты. Повреждены три локомотива.

В компании подчеркивают: из-за необходимости оперативной эвакуации пассажиров и корректировки маршрутов возможны дальнейшие задержки поездов. Пассажиров просят внимательно слушать объявления на вокзалах.

