Ключевые моменты:

Новые здания и инфраструктурные объекты должны иметь укрытия.

Планирование укрытий станет обязательной частью генпланов.

Новые требования для застройщиков.

Обязательные укрытия при строительстве новых зданий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4778-IX, который вводит новые требования к строительству в стране. Документ предусматривает интеграцию системы гражданской защиты в градостроительное планирование.

Согласно закону, создание фонда защитных сооружений должно учитываться во всей градостроительной документации — от генеральных планов населенных пунктов до детальных планов территорий. Это означает, что безопасность жителей становится одним из ключевых факторов развития городов.

Фактически новые жилые комплексы, торговые центры, образовательные учреждения и другие объекты инфраструктуры не смогут быть спроектированы или введены в эксплуатацию без укрытия либо специальных помещений двойного назначения.

Как новые требования повлияют на развитие Одессы

Для Одессы новые правила означают несколько важных изменений, сообщил начальник Управления Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета Александр Авдеев.

Во-первых, безопасность официально становится частью градостроительной политики. Вопрос укрытий больше нельзя рассматривать отдельно от планирования развития города.

Во-вторых, потребуется обновление градостроительной документации. Новые нормы должны быть учтены в Генеральном плане, зонинге и детальных планах территорий.

Кроме того, для застройщиков вводятся новые правила. Любые будущие жилые комплексы или инфраструктурные объекты должны предусматривать укрытия еще на этапе проектирования.

Таким образом, гражданская защита становится одним из базовых параметров развития территорий — наряду с транспортной инфраструктурой, инженерными сетями и функциональным зонированием.

