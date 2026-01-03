США атакували Венесуелу

Ключевые моменты:

  • Утром 3 января в Каракасе прогремели взрывы, в стране введено чрезвычайное положение.
  • Власти Венесуэлы обвинили США в военной агрессии.
  • СМИ сообщили, что приказ нанести удары по объектам в Венесуэле отдал президент США Дональд Трамп.
  • Американские СМИ заявили о начале военной операции США в стране.

По данным очевидцев, в столице страны, Каракасе, около 2:00 утра по местному времени прозвучало как минимум семь мощных взрывов, над городом были слышны низколетающие самолеты и вертолеты, а в некоторых районах пропал свет. Видео и сообщения из соцсетей показывают дымовые столбы и панику среди жителей.

Правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро заявило о «военной агрессии» со стороны Соединенных Штатов и обвинило Вашингтон в нанесении атак по военным и гражданским объектам в нескольких штатах, включая столицу. Власти ввели чрезвычайное положение и призвали к мобилизации.

В соцсетях писали, что США атаковали столицу Венесуэлы, а над городом летают американские вертолеты.

Как стало известно позже, президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести сегодня удары по объектам внутри Венесуэлы.

«Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро», – написала в соцсети Х журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс.

Перед этим она сообщила, что чиновники администрации Трампа знают о сообщениях о взрывах и полетах самолетов над Каракасом ранним утром субботы.

Также стало известно, что от обстрелом пострадали здание министра обороны Венесуэлы и порт в столице.

Есть также информация, что удары наносят по порту Каракаса и по острову Маргарита в Карибском море, где расположены многие военные объекты.

Сообщается, что президент Венесуэлы Мадуро ввел «Указ об объявлении состояния внешнего потрясения на всей национальной территории с целью защиты прав населения, полноценного функционирования республиканских институтов и немедленного перехода к вооруженной борьбе» в Венесуэле в связи с нападением США, сообщает МИД страны.

На данный момент официальные лица США подтвердили, что американские военные наносят удары по Венесуэле, пишет Fox News.

А ведущий  Fox News заявил в прямом эфире, что США подтвердили начало военной операции в Венесуэле.

Как пишет NYT, в настоящее время местонахождение Мадуро после ударов США по Каракасу неизвестно.

В начале декабря СМИ сообщали, что Трамп давал время для выезда Николасу Мадуро, после чего объявил о закрытии воздушного пространства над страной.

