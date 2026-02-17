Очередная ночь террора

Фотокорреспондент «Одесской жизни» подготовил фоторепортаж с места событий попадания российского дрона в СТО во время ночной атаки 17 февраля.

атака рф Одеса 17.02.2026

Удар по Одессе и близлежащим районам нанес ущерб гражданской и энергетической инфраструктуре: один дрон поразил квартиру на верхних этажах многоэтажки, а также зафиксировано повреждение складских сооружений.

На СТО огонь полностью уничтожил два автомобиля – фоторепортаж фиксирует последствия атаки в реальном времени.

