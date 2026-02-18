Ключевые моменты:

Третий раунд переговоров в Женеве осложнился сменой главы российской делегации — ее возглавил Владимир Мединский.

США заявили о «ощутимом прогрессе» после первого дня встречи.

За пять дней украинские силы вернули более 200 кв. км территорий.

Переговоры в Женеве: что известно о третьем раунде

17 февраля в Женеве состоялись очередные переговоры между Украиной, США и Россией. Американскую сторону представлял спецпосланник президента США Стив Виткофф, который сообщил о заметном прогрессе уже после первого дня работы.

По его словам, США выступили модератором встречи по поручению президента Дональд Трамп.

«Успех президента Трампа в сближении обеих сторон этой войны привел к значительному прогрессу, и мы гордимся тем, что работаем под его руководством, чтобы остановить убийства в этом ужасном конфликте. Обе стороны договорились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над соглашением», — написал Стив Виткофф в социальной сети X.

Однако переговорный процесс осложнился кадровыми изменениями в российской делегации. Вместо главы ГРУ Игоря Костюкова переговоры возглавил Владимир Мединский. По данным СМИ, обсуждения зашли в тупик из-за предложений новой российской стороны, которая продолжает требовать передачи территорий Донецкой области и заявляет о готовности вести войну «сколько потребуется».

Глава украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, сообщил, что стороны сосредоточились на практических механизмах возможных решений. Работа переговорных групп продолжилась 18 февраля.

Ситуация на фронте: продвижение ВСУ и потери РФ

По данным Институт изучения войны, за прошлую неделю Силы обороны Украины вернули под контроль более 200 квадратных километров. Это самый быстрый темп деоккупации за последние три года.

Одной из причин успеха аналитики называют проблемы со связью у российских подразделений. После соглашения между Минобороны Украины и компанией SpaceX, которую возглавляет Илон Маск, доступ к сети Starlink был ограничен только для подтвержденных украинских терминалов. В результате значительная часть российских подразделений потеряла связь.

По оценкам военных экспертов, это серьезно повлияло на управление дронами и координацию действий войск РФ. Особенно активные боевые действия сейчас идут в районе Гуляйполя на юго-востоке страны.

По данным Генштаба ВСУ, в ночь на 18 февраля Россия атаковала Украину баллистической ракетой «Искандер-М» и 126 ударными беспилотниками. По данным Генштаба ВСУ, силы ПВО уничтожили или подавили 100 дронов различных типов.

За прошедшие сутки зафиксировано 160 боевых столкновений. Противник нанес два ракетных удара, выпустил 30 ракет, совершил 76 авиаударов и применил тысячи дронов-камикадзе. Потери российских войск за сутки составили около 740 человек, а также десятки единиц техники.