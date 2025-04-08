Как сообщает пресс-служба мэрии города, по обращению экспертной группы Совета безбарьерности Департамент городского хозяйства предварительно изучил опыт внедрения таких объектов в Украине, в частности в Киеве.

Во время заседания был представлен модуль на две кабинки: одна из них просторная и может вместить человека на колесном кресле или маму с коляской. Металлическая антикоррозионная кабинка оснащена функцией автоматической уборки, сенсорами движения для каждого функционала, а также системой автоматической разблокировки через 15 минут. Она также имеет кнопку вызова оператора и модуль для безналичного расчета.

Предложение установить такие автоматические модульные туалеты на Соборной площади, в Городском саду, на Приморском бульваре и проспекте Украинских Героев будет вынесено на сессию Одесского городского совета.

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