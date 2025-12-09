Ключевые моменты:

Удара по магнитному полю Земли ждут 9 декабря — буря может достичь уровня G2–G3.

Возможны сбои в работе связи и ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей.

Магнитная буря 9–10 декабря: что известно

Солнечные наблюдатели сообщили, что 6 декабря на поверхности звезды зафиксирована мощная вспышка класса М8.1. Она вызвала корональный выброс массы, направленный прямо к Земле. По прогнозам, поток заряженных частиц достигнет планеты 9 декабря, спровоцировав магнитные бури уровня G2–G3 — от средней до сильной интенсивности.

Об этом сообщают научные ресурсы Watchers и SpaceWeatherLive.

Максимальная активность ожидается 9 декабря: геомагнитный индекс Kp может подниматься до 6–7. Это означает ощутимые колебания магнитного поля. По прогнозам ученых, 10 декабря буря начнет ослабевать, но магнитосфера останется нестабильной.

Магнитная буря возникает из-за взаимодействия выброшенных Солнцем частиц с магнитным полем Земли. Такие возмущения способны вызывать кратковременные сбои в работе GPS, мобильной связи, интернета и спутниковых систем. При сильных вспышках повышается риск нарушений в электросетях.

Медики напоминают: люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, ВСД, нарушениями сна и повышенной метеочувствительностью могут почувствовать слабость, головную боль или скачки давления.

В дни бурь рекомендуется снизить нагрузки, больше отдыхать, пить достаточно воды, исключить алкоголь и ограничить кофе. Также полезно уменьшить время перед экранами и избегать резких перепадов температуры.

