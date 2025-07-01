Ключевые моменты:

Одесситы сообщили о вероятном сливе канализационных вод в море в районе Аркадии;

В Госэкоинспекции отреагировали на сообщение, на место выехали экоинспекторы;

В ходе обследования на месте выявлено проведение работ по реконструкции ливневой трубы;

Образцы морской воды направлены на исследование.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сегодня, 1 июля 2025 года, в популярных телеграм-каналах Одессы была распространена информация о вероятном сливе канализационных вод в море в районе Аркадии.

Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа немедленно отреагировала на сообщение. На указанное место происшествия немедленно выехали экоинспекторы, чтобы проверить изложенные факты.

«В ходе обследования на месте выявлено проведение работ по реконструкции ливневой трубы, по которой вода попадает в акваторию Черного моря, а также отобраны пробы морской воды для проведения лабораторных исследований. Образцы воды направлены в лабораторию инспекции для установления возможных превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ», – говорится в сообщении.

Для установления всех обстоятельств ситуации на месте также работают представители правоохранительных органов.