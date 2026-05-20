Ключевые моменты:

В Одессе официально зафиксировали рекорд по количеству французских бульдогов на одной локации.

На Bulldog Party приехали участники из Киева, Харькова, Днепра, Николаева и Херсона.

Во время мероприятия собирали деньги для приюта «Любовь и Ласка».

Новый рекорд Украины установили в Одессе

17 мая в парке имени имени Шевченко прошла масштабная встреча владельцев французских бульдогов Bulldog Party. Именно здесь представители Книги рекордов Украины официально зафиксировали новый национальный рекорд — 357 песиков этой породы собрались в одном месте.

Организатором события стало сообщество владельцев собак BULLDOGPARTY_OD во главе с Эдуардом Тарасенко. В парк приехали десятки владельцев «французов» вместе со своими питомцами из разных регионов Украины: Николаева, Харькова, Днепра, Киева и Херсона.

Во время подсчета учитывали только французских бульдогов, хотя к мероприятию присоединились и хозяева собак других пород.

По словам организатора Эдуарда Тарасенко, владельцы французских бульдогов воспринимают своих питомцев как настоящих членов семьи.

«Это больше такие дети, это не собака, это ребенок, к ним нужен свой подход», — рассказал он.

Сам Тарасенко тоже воспитывает двух французских бульдогов и давно занимается развитием сообщества владельцев этой породы.

Во время мероприятия в парке работали профессиональные кинологи. Они консультировали гостей по воспитанию собак, рассказывали о поведении животных и помогали владельцам лучше понимать своих питомцев.

Bulldog Party провели не только ради рекорда. Одной из главных целей встречи стал сбор средств для приюта «Любовь и Ласка», который помогает животным, в том числе эвакуированным из опасных регионов Украины.

Все собранные во время мероприятия деньги организаторы пообещали передать на нужды приюта.

