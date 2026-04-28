Ключевые моменты:

В Рени нет городской программы помощи бездомным животным и не выделяется бюджет.

До 70% животных на улицах — бывшие домашние питомцы или их потомство.

Волонтерская организация прекращает работу из-за выгорания и отсутствия ресурсов.

Проблема бездомных животных в Рени: причины и последствия

В городе Рени Одесской области обострилась ситуация с бездомными животными — единственная организация, которая системно занималась их стерилизацией и лечением, объявила о закрытии.

Речь идет об общественной организации «На страже защиты жизни», которую возглавляет волонтер Елена Мургоч. На протяжении нескольких лет активисты фактически самостоятельно контролировали ситуацию с бездомными животными, не получая финансовой поддержки из городского бюджета. Об этом сообщает Бессарабия INFORM.

По словам волонтеров, после начала полномасштабной войны в город прибыло много переселенцев, которые часто заводили животных, но позже оставляли их. Это привело к резкому росту количества бездомных собак и кошек. Сейчас, по оценкам активистов, около 70% животных на улицах — бывшие домашние питомцы или их потомство.

Дополнительной проблемой остается безответственное отношение жителей частного сектора и ближайших сел, где животных часто просто выбрасывают на улицу.

При этом, в отличие от соседних громад — Килии, Болграда и Арциза — где ежегодно выделяются средства на стерилизацию, в Рени подобной программы нет. В официальном ответе городских властей указано, что помощь волонтерам оказывается без финансирования, а учет животных не ведется.

Последствия уже фиксируют медики. С начала 2026 года в больницу обратились 18 человек с укусами животных. Это свидетельствует о росте угрозы для жителей.

Почему в Рени закрывается волонтерская организация

Волонтеры признаются, что работают на пределе возможностей. Некоторые из них содержат животных за собственные средства, совмещая это с несколькими работами. При этом вместо поддержки они часто сталкиваются с критикой и недоверием со стороны горожан.

Закрытие организации стало, по словам Елены Мургоч, вынужденным решением из-за морального и финансового истощения. Последняя акция стерилизации запланирована на 3 мая 2026 года. После этого помощь животным в городе фактически прекратится.

