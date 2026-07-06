Ключевые моменты:
- В понедельник, 6 июля, прогнозируется магнитная буря с К-индексом 4.
- Земля проходит через плотные потоки плазмы — следствие серии корональных выбросов массы (CME).
- Пик активности придется на первую половину дня.
Что ждет землян в начале недели: К-индекс и влияние Солнца
После сильных колебаний, которые фиксировались на выходных из-за мощных вспышек класса X, волна космической непогоды постепенно ослабевает. Тем не менее 6 июля солнечный ветер все еще будет оказывать давление на магнитное поле Земли.
Специалисты оценивают уровень геомагнитной активности в этот день в 4 балла по К-индексу (глобальный показатель возмущения магнитного поля). Это пограничное состояние: буря желтого уровня еще не считается экстремальным штормом, но способна вызвать дискомфорт у чувствительных к погоде людей.
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Кому стоит поберечься и как пережить геомагнитный всплеск
Медики напоминают, что даже средние магнитные бури могут влиять на самочувствие. В зону риска традиционно попадают люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, метеозависимостью и пожилые граждане.
Симптомы, которые могут проявиться 6 июля:
- Легкая головная боль и головокружение;
- Необоснованная усталость, апатия или, наоборот, бессонница;
- Скачки артериального давления.
Чтобы минимизировать влияние космической погоды на организм в этот понедельник, эксперты рекомендуют отказаться от чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок.
Полезно ограничить употребление кофеина, алкоголя и жирной пищи, заменив их чистой водой и травяными чаями.
Прогулка на свежем воздухе и полноценный 8-часовой сон — лучшие способы помочь организму адаптироваться к колебаниям магнитного поля.