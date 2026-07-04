Ключевые моменты:

Одесская область вошла в тройку лидеров Украины по количеству жилья, приобретенного переселенцами по государственной программе.

За два месяца ВПЛ купили в Одесской области 382 квартиры и дома более чем на 763 млн грн.

Наибольшее новое жилье получили переселенцы из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Спрос на недвижимость в Одессе превышает довоенный уровень, а цены на жилье продолжают расти.

Переселенцы активно переезжают в Одесскую область

В Министерстве развития громад и территорий Украины сообщили, что Одесская область оказалась среди лидеров Украины по количеству приобретенного жилья для внутриперемещенных лиц в рамках государственной программы.

Добавим, что государственная программа «Жилье для ВПЛ с ТОТ» стартовала 1 мая 2026 года. С тех пор жилыми ваучерами уже воспользовались 3228 семей, вынужденных покинуть свои дома из-за российской оккупации.

По объемам приобретенного жилья Одесская область заняла третье место среди регионов Украины. Рейтинг выглядит так:

Киевская область — 629 жилых ваучеров более чем на 1,3 млрд грн;

Днепропетровская область — 432 ваучера на более 862 млн грн;

Одесская область — 382 ваучера более чем на 763 млн грн;

Киев — 335 ваучеров на 669 млн грн.

По словам вице-премьера Алексея Кулебы, больше всего участников программы — это семьи, которые эвакуировались с временно оккупированных территорий. Новое жилье уже приобрели:

более 1200 семей из Луганской области;

более 1160 семей из Донецкой области, среди которых почти 600 — из Мариуполя;

около 400 семей из Запорожской области;

около 400 семей из Херсонской области.

Также в Министерстве развития общин и территорий сообщили, что около 100% жилых ваучеров, зарезервированных после начала финансирования программы, уже реализовано.

На сегодня украинцы подали более 42 тысяч заявок на участие в программе. Из них более 38 тысяч уже получили согласование местных комиссий.

В рамках программы переселенцы приобрели более 185 тысяч квадратных метров жилья в 22 регионах Украины. Почти 88% приобретенной недвижимости составляют квартиры, около 11% — частные дома, а более 87% всех домов были куплены на вторичном рынке.

Напомним, что спрос на недвижимость в Одессе превысил довоенный уровень, невзирая на постоянные российские атаки. Цены на квартиры и дома у моря уже выше, чем до полномасштабного вторжения. За последний год новостройки в Одессе подорожали примерно на 25%, вторичное жилье еще больше.