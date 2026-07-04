Ключевые моменты:

Земля входит в зону влияния мощного выброса солнечной массы, произошедшего в первые дни июля.

Геомагнитная активность в субботу будет колебаться в пределах K-индекса 4–5, а в пиковые часы может достигнуть отметки 6.

Возможны кратковременные сбои в работе спутниковой навигации и проблемы с коротковолновой радиосвязью.

Прогноз геомагнитной активности на субботу

После серии мощных вспышек класса X на Солнце к нашей планете устремился плотный поток корональной плазмы, который спровоцирует затяжной геомагнитный шторм.

По данным Meteoagent и Британской геологической службы, магнитная сфера Земли начала терять стабильность еще в середине недели, однако именно в субботу, 4 июля, ожидается основной удар. Метеорологи оценивают общую вероятность геомагнитных возмущений в этот день более чем в 70%. Наиболее активный период прогнозируется на первую половину дня, когда K-индекс поднимется до пиковых значений: 5-6.

Хотя к вечеру субботы интенсивность солнечного ветра начнет постепенно снижаться, магнитосфера останется возбужденной.

Полноценная стабилизация космической погоды ожидается не раньше начала следующей недели. Специалисты рекомендуют следить за обновлениями, так как плотность плазменного облака может скорректировать силу удара в режиме реального времени.

Как защитить здоровье во время магнитной бури 4 июля

Для людей с хроническими заболеваниями, метеозависимостью и проблемами сердечно-сосудистой системы этот выходной может оказаться непростым. Наиболее частые симптомы в дни красного уровня активности — головная боль, скачки артериального давления, бессонница и беспричинная усталость.

Чтобы минимизировать негативное влияние космоса на организм, врачи советуют придерживаться простых правил: