Ключевые моменты:

5 июля магнитная буря станет ослабевать, но геомагнитное поле Земли еще будет оставаться нестабильным.

Причиной возмущений стала мощная солнечная вспышка класса X1.11, которая произошла 30 июня.

Новые сильные магнитные бури уровня G1–G2 на 5 июля не прогнозируются.

Метеозависимые люди могут и дальше чувствовать ухудшение самочувствия.

Как мы к этому пришли?

Все началось еще в последний день июня, когда на Солнце произошла колоссальная вспышка класса X1.11 — один из мощнейших возможных энергетических взрывов. Гигантское облако плазмы со скоростью около 1500 километров в секунду направилось прямо к нашей планете.

Основной удар стихии пришелся на 3 июля, а 4–5 июля мы наблюдаем так называемый «шлейф» этого события. Хотя пик активности уже позади, магнитосфера Земли все еще вибрирует под давлением солнечного ветра.

Чего ждать 5 июля?

Стабилизация, но с нюансами: Хотя сильные шторма уровня G1 или G2, как это было 3 июля, уже не прогнозируют, поле будет оставаться возмущенным.

Влияние на самочувствие: Метеозависимые люди могут ощущать эхо недавней бури, поэтому стоит уделить время отдыха.

Совет на день: Поскольку магнитное поле все еще ищет равновесие, старайтесь избегать чрезмерных физических нагрузок и следите за водным балансом. Солнце уже готовится к покою, так что скоро «космическая погода» снова станет кротким.

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