Ключевые моменты:
- 5 июля магнитная буря станет ослабевать, но геомагнитное поле Земли еще будет оставаться нестабильным.
- Причиной возмущений стала мощная солнечная вспышка класса X1.11, которая произошла 30 июня.
- Новые сильные магнитные бури уровня G1–G2 на 5 июля не прогнозируются.
- Метеозависимые люди могут и дальше чувствовать ухудшение самочувствия.
Как мы к этому пришли?
Все началось еще в последний день июня, когда на Солнце произошла колоссальная вспышка класса X1.11 — один из мощнейших возможных энергетических взрывов. Гигантское облако плазмы со скоростью около 1500 километров в секунду направилось прямо к нашей планете.
Основной удар стихии пришелся на 3 июля, а 4–5 июля мы наблюдаем так называемый «шлейф» этого события. Хотя пик активности уже позади, магнитосфера Земли все еще вибрирует под давлением солнечного ветра.
Чего ждать 5 июля?
Стабилизация, но с нюансами: Хотя сильные шторма уровня G1 или G2, как это было 3 июля, уже не прогнозируют, поле будет оставаться возмущенным.
Влияние на самочувствие: Метеозависимые люди могут ощущать эхо недавней бури, поэтому стоит уделить время отдыха.
Совет на день: Поскольку магнитное поле все еще ищет равновесие, старайтесь избегать чрезмерных физических нагрузок и следите за водным балансом. Солнце уже готовится к покою, так что скоро «космическая погода» снова станет кротким.
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