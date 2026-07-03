Ключевые моменты:
- Из-за вспышки на Солнце класса X1.1 на Земле ожидается умеренная магнитная буря уровня G2.
- Пик геомагнитного удара придется на раннее утро пятницы, 3 июля, — с 03:00 до 06:00 по киевскому времени.
- Шторм пойдет на спад только после полудня, а метеозависимым людям рекомендуют снизить нагрузки в первой половине дня.
Хроника шторма: почасовой прогноз на 3 июля
Геомагнитная активность распределится в течение суток неравномерно. Основной удар стихии придется на темное время суток и раннее утро.
Ночью (с 00:00 до 03:00): Магнитосфера начнет входить в нестабильное состояние. Индекс геомагнитной активности (Kp) поднимется до 4 баллов. Это еще не полноценный шторм, но уже ощутимый повышенный фон, сигнализирующий о приближении бури.
Ранним утром (с 03:00 до 06:00): Пик магнитной бури. В эти часы шторм достигнет своего максимума — Kp-индекс поднимется до 6 баллов (уровень G2). В это время возможны легкие сбои в работе спутниковой навигации и высокочастотной связи, а метеозависимые люди могут проснуться от внезапной головной боли или чувства тревоги.
Утром (с 06:00 до 09:00): Шторм начнет постепенно ослабевать, но фон останется опасным. Активность опустится до 5 баллов, что соответствует слабой магнитной буре.
Днем (с 09:00 до 12:00): Острая фаза пойдет на спад. Сила возмущений снизится до 4 баллов. Напряжение в магнитосфере начнет рассеиваться.
После полудня и до вечера (с 12:00 до 18:00): Ситуация стабилизируется. Геомагнитный фон опустится до относительно спокойных 3 баллов. Большинство людей почувствуют заметное облегчение, вернется привычная продуктивность.
Поздним вечером (с 18:00 до 24:00): Пятница завершится на затухающих колебаниях в пределах 3–4 баллов. Поле Земли вернется к норме, однако чувствительным людям все еще рекомендуется избегать перегрузок перед сном.
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Как пережить этот день метеозависимым?
Медицинские исследования показывают, что умеренные бури (уровня G2) чаще всего вызывают легкое недомогание, сонливость или, наоборот, беспричинную тревогу. В зоне риска традиционно оказываются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.
Чтобы минимизировать влияние космоса на организм, врачи рекомендуют простые правила:
- Не перегружайте утро: Перенесите тяжелые тренировки и важные совещания с раннего утра на вторую половину дня, когда буря пойдет на спад.
- Контролируйте давление: Держите под рукой привычные лекарства, особенно если вы склонны к скачкам давления или мигреням.
- Пейте больше воды: А вот от кофе, крепкого чая и алкоголя в пятницу лучше отказаться — они создают дополнительную нагрузку на сосуды.
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