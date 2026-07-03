Ключевые моменты:

Из-за вспышки на Солнце класса X1.1 на Земле ожидается умеренная магнитная буря уровня G2.

Пик геомагнитного удара придется на раннее утро пятницы, 3 июля, — с 03:00 до 06:00 по киевскому времени.

Шторм пойдет на спад только после полудня, а метеозависимым людям рекомендуют снизить нагрузки в первой половине дня.

Хроника шторма: почасовой прогноз на 3 июля

Геомагнитная активность распределится в течение суток неравномерно. Основной удар стихии придется на темное время суток и раннее утро.

Ночью (с 00:00 до 03:00): Магнитосфера начнет входить в нестабильное состояние. Индекс геомагнитной активности (Kp) поднимется до 4 баллов. Это еще не полноценный шторм, но уже ощутимый повышенный фон, сигнализирующий о приближении бури.

Ранним утром (с 03:00 до 06:00): Пик магнитной бури. В эти часы шторм достигнет своего максимума — Kp-индекс поднимется до 6 баллов (уровень G2). В это время возможны легкие сбои в работе спутниковой навигации и высокочастотной связи, а метеозависимые люди могут проснуться от внезапной головной боли или чувства тревоги.

Утром (с 06:00 до 09:00): Шторм начнет постепенно ослабевать, но фон останется опасным. Активность опустится до 5 баллов, что соответствует слабой магнитной буре.

Днем (с 09:00 до 12:00): Острая фаза пойдет на спад. Сила возмущений снизится до 4 баллов. Напряжение в магнитосфере начнет рассеиваться.

После полудня и до вечера (с 12:00 до 18:00): Ситуация стабилизируется. Геомагнитный фон опустится до относительно спокойных 3 баллов. Большинство людей почувствуют заметное облегчение, вернется привычная продуктивность.

Поздним вечером (с 18:00 до 24:00): Пятница завершится на затухающих колебаниях в пределах 3–4 баллов. Поле Земли вернется к норме, однако чувствительным людям все еще рекомендуется избегать перегрузок перед сном.

Как пережить этот день метеозависимым?

Медицинские исследования показывают, что умеренные бури (уровня G2) чаще всего вызывают легкое недомогание, сонливость или, наоборот, беспричинную тревогу. В зоне риска традиционно оказываются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией.

Чтобы минимизировать влияние космоса на организм, врачи рекомендуют простые правила:

Не перегружайте утро: Перенесите тяжелые тренировки и важные совещания с раннего утра на вторую половину дня, когда буря пойдет на спад.

Перенесите тяжелые тренировки и важные совещания с раннего утра на вторую половину дня, когда буря пойдет на спад. Контролируйте давление: Держите под рукой привычные лекарства, особенно если вы склонны к скачкам давления или мигреням.

Держите под рукой привычные лекарства, особенно если вы склонны к скачкам давления или мигреням. Пейте больше воды: А вот от кофе, крепкого чая и алкоголя в пятницу лучше отказаться — они создают дополнительную нагрузку на сосуды.

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