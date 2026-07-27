Ключевые моменты:

Индекс Kp поднимется до 4 баллов (активный геомагнитный фон, на грани слабой бури).

Наиболее заметный рост активности прогнозируется во второй половине дня и ближе к вечеру.

Возможны головная боль и легкая слабость у метеочувствительных людей.

Что ждать от Солнца 27 июля

После относительно спокойных выходных геомагнитная обстановка на Земле станет более динамичной. Причиной усиления колебаний станет прохождение нашей планеты через более плотные потоки солнечного ветра и последствия легких корональных выбросов массы.

Хотя уровень Kp 4 еще не считается полноценной магнитной бурей (показатель бури начинается с Kp 5), он классифицируется как возмущенный геомагнитный фон. Это может вызывать незначительные сбои в работе чувствительной радиоаппаратуры, а также оказывать влияние на человеческий организм.

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Как уберечь самочувствие в понедельник

Для большинства людей начало рабочей недели пройдет без резкого ухудшения состояния. Однако метеочувствительным гражданам, пожилым людям и тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, врачи рекомендуют придерживаться простых правил:

Избегайте сильных физических и эмоциональных нагрузок в течение дня.

Пейте больше чистой воды и уменьшите потребление кофеина, алкоголя и слишком жирной пищи.

Контролируйте артериальное давление и держите под рукой привычные аптечные средства.

Обеспечьте полноценный сон и совершите вечернюю прогулку на свежем воздухе.

Уже со вторника, 28 июля, геомагнитное поле Земли должно возвратиться в полностью спокойное состояние.

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