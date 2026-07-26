Ключевые моменты:

26 июля магнитная буря не прогнозируется.

Индекс Kp в течение суток будет держаться на уровне 1–2 баллов.

Наибольшая активность ожидается утром, с 03:00 до 06:00.

Такой уровень соответствует спокойному или слабо возмущенному состоянию магнитосферы.

Что ожидается

Наибольшую активность прогнозируют утром, ориентировочно с 03:00 до 06:00 по киевскому времени, когда Kp может подняться до 2 баллов. Это по-прежнему очень низкий показатель, который соответствует спокойному или слабо возмущенному состоянию магнитосферы. Специалисты объясняют, что магнитная буря уровня G1 начинается только тогда, когда Kp достигает 5 и выше. На 26 июля такого уровня активности не прогнозируют, а также не ожидают сильных выбросов корональной массы или мощного солнечного ветра.

При таких показателях существенного влияния на связь, навигацию или энергосистемы не ожидается. Большинство людей в этот день не должны почувствовать заметных изменений в самочувствии, хотя метеочувствительным стоит следить за режимом сна, водным балансом и отдыхом.

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