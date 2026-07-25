Ключевые моменты:

25 июля сильных магнитных бурь не прогнозируется.

Метеозависимые люди, скорее всего, не почувствуют заметного влияния космической погоды.

Каким будет геомагнитный фон 25 июля

По данным сервисов мониторинга космической погоды, в субботу, 25 июля, геомагнитная обстановка останется спокойной. Максимальный индекс Kp в течение суток не превысит примерно 2,6-3, что значительно ниже порога магнитной бури, который начинается с Kp 5.

Таким образом, после возмущений, которые фиксировались 24 июля, магнитосфера Земли должна стабилизироваться. Большинству людей изменения космической погоды не доставят дискомфорта, хотя у наиболее чувствительных к перепадам геомагнитного фона людей могут сохраняться легкая усталость или головная боль. При этом ученые отмечают, что убедительных доказательств прямой связи между магнитными бурями и ухудшением самочувствия у большинства людей пока нет.

Что такое магнитная буря и как легче ее перенести

Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Сильные геомагнитные возмущения могут влиять на работу спутников, радиосвязи и навигационных систем.

Если вы относите себя к метеозависимым людям, врачи советуют в такие дни:

соблюдать привычный режим сна;

пить достаточное количество воды;

избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок;

отказаться от злоупотребления кофе и алкоголем;

не забывать о назначенных врачом лекарствах при хронических заболеваниях.

Эти простые рекомендации помогут легче перенести дни с повышенной геомагнитной активностью, если она все же возникнет.

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