Магнитные бури

Ключевые моменты:

  • 25 июля сильных магнитных бурь не прогнозируется.
  • Метеозависимые люди, скорее всего, не почувствуют заметного влияния космической погоды.

Каким будет геомагнитный фон 25 июля

По данным сервисов мониторинга космической погоды, в субботу, 25 июля, геомагнитная обстановка останется спокойной. Максимальный индекс Kp в течение суток не превысит примерно 2,6-3, что значительно ниже порога магнитной бури, который начинается с Kp 5.

Таким образом, после возмущений, которые фиксировались 24 июля, магнитосфера Земли должна стабилизироваться. Большинству людей изменения космической погоды не доставят дискомфорта, хотя у наиболее чувствительных к перепадам геомагнитного фона людей могут сохраняться легкая усталость или головная боль. При этом ученые отмечают, что убедительных доказательств прямой связи между магнитными бурями и ухудшением самочувствия у большинства людей пока нет.

Что такое магнитная буря и как легче ее перенести

Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, вызванное потоками заряженных частиц, которые выбрасывает Солнце. Сильные геомагнитные возмущения могут влиять на работу спутников, радиосвязи и навигационных систем.

Если вы относите себя к метеозависимым людям, врачи советуют в такие дни:

  • соблюдать привычный режим сна;
  • пить достаточное количество воды;
  • избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок;
  • отказаться от злоупотребления кофе и алкоголем;
  • не забывать о назначенных врачом лекарствах при хронических заболеваниях.

Эти простые рекомендации помогут легче перенести дни с повышенной геомагнитной активностью, если она все же возникнет.

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