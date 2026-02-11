Ключевые моменты:

Сегодня, 11 февраля 2026 года, геомагнитная обстановка будет спокойной, магнитные бури маловероятны.

Резких скачков магнитного поля не ожидается, день пройдет без влияния на самочувствие людей и работу техники.

Даже при слабой активности специалисты советуют отдыхать, пить больше воды, бывать на свежем воздухе и следить за здоровьем людям с хроническими заболеваниями.

Магнитные бури и их последствия: что нужно знать

Согласно данным Центра прогнозирования космической погоды, сегодня геомагнитная активность останется низкой. Это значит, что резких скачков магнитного поля не будет, а любые небольшие колебания будут почти незаметны. Для большинства людей день пройдет спокойно, без влияния на самочувствие, работу техники и связь.

Напомним, магнитные бури возникают из-за солнечных вспышек и выбросов плазмы, которые достигают Земли и воздействуют на ее магнитное поле. При сильных бурях могут возникать сбои в работе спутников, навигации и связи, а у людей – головные боли, усталость или нарушения сна, особенно у метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями.

Советы врачей и рекомендации

Даже при слабой геомагнитной активности специалисты советуют:

достаточно отдыхать и спать;

не перегружать организм физически и эмоционально;

пить больше воды и проводить время на свежем воздухе;

людям с хроническими заболеваниями следить за самочувствием и принимать лекарства по назначению врача.

