Ключевые моменты:

Сегодня, 10 февраля 2026, магнитосфера Земли будет в состоянии «неспокойной», но без сильных бурь.

Влияние на здоровье ожидается слабое, но метеочувствительные люди могут ощущать изменения.

Основное влияние космической погоды приходится на середину февраля, когда возможны всплески активности.

По данным международных моделей геомагнитной активности, в вторник, 10 февраля, магнитное поле Земли будет находиться в слегка возбужденном, но стабильном состоянии – примерно на уровне «неспокойно», что не считается сильной магнитной бурей.

В целом февраль 2026 года по прогнозам будет относительно спокойным с точки зрения космической погоды, хотя небольшие возмущения могут появляться в середине месяца.

Что такое магнитные бури и как они влияют на нас

Магнитная буря – это колебания геомагнитного поля Земли, вызванные взаимодействием с потоками заряженных частиц от Солнца (солнечным ветром или выбросами корональной массы).

Когда на Солнце происходят мощные вспышки и выбросы плазмы, заряженные частицы достигают магнитосферы Земли, что может привести к ее возмущению – от слабых до сильных магнитных бурь.

Несмотря на популярные мифы, магнитные бури напрямую не являются угрозой для здоровья большинства людей – их влияние на организм остается предметом споров среди специалистов. Однако космическая погода действительно может:

вызывать небольшие колебания давления и сна у метеочувствительных людей;

влиять на работу спутниковой, радио и навигационной связи;

усиливать северное сияние на высоких широтах.

Советы экспертов

Чтобы пройти через период геомагнитной активности легче:

метеочувствительным людям рекомендуется следить за самочувствием и отдыхать при необходимости;

тем, кто имеет проблемы с сердцем, стоит консультироваться с врачом при ухудшении состояния;

при сильных геомагнитных возмущениях возможны сбои в технике – особенно в GPS и радиосвязи, поэтому стоит заранее сохранять важные данные.

Читайте также: Память об убитом активисте: в Одессе готовят мемориальную доску Демьяну Ганулу.