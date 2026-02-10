Ключевые моменты:
- Сегодня, 10 февраля 2026, магнитосфера Земли будет в состоянии «неспокойной», но без сильных бурь.
- Влияние на здоровье ожидается слабое, но метеочувствительные люди могут ощущать изменения.
- Основное влияние космической погоды приходится на середину февраля, когда возможны всплески активности.
По данным международных моделей геомагнитной активности, в вторник, 10 февраля, магнитное поле Земли будет находиться в слегка возбужденном, но стабильном состоянии – примерно на уровне «неспокойно», что не считается сильной магнитной бурей.
В целом февраль 2026 года по прогнозам будет относительно спокойным с точки зрения космической погоды, хотя небольшие возмущения могут появляться в середине месяца.
Что такое магнитные бури и как они влияют на нас
Магнитная буря – это колебания геомагнитного поля Земли, вызванные взаимодействием с потоками заряженных частиц от Солнца (солнечным ветром или выбросами корональной массы).
Когда на Солнце происходят мощные вспышки и выбросы плазмы, заряженные частицы достигают магнитосферы Земли, что может привести к ее возмущению – от слабых до сильных магнитных бурь.
Несмотря на популярные мифы, магнитные бури напрямую не являются угрозой для здоровья большинства людей – их влияние на организм остается предметом споров среди специалистов. Однако космическая погода действительно может:
- вызывать небольшие колебания давления и сна у метеочувствительных людей;
- влиять на работу спутниковой, радио и навигационной связи;
- усиливать северное сияние на высоких широтах.
Советы экспертов
Чтобы пройти через период геомагнитной активности легче:
- метеочувствительным людям рекомендуется следить за самочувствием и отдыхать при необходимости;
- тем, кто имеет проблемы с сердцем, стоит консультироваться с врачом при ухудшении состояния;
- при сильных геомагнитных возмущениях возможны сбои в технике – особенно в GPS и радиосвязи, поэтому стоит заранее сохранять важные данные.
