Ключевые моменты:

9 февраля прогнозируют слабую магнитную бурю класса G1;

Буря может начаться после полуночи и продлиться несколько часов;

Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание.

Геомагнитная обстановка в понедельник: чего ждать

По прогнозам специалистов, в понедельник, 9 февраля, магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии. За последние сутки солнечная активность оставалась умеренной — на Солнце зафиксировали 10 вспышек класса C, которые не оказывают серьезного влияния на нашу планету.

Аналитики NOAA (США) сообщают, что геомагнитная обстановка в течение дня будет колебаться от спокойного до активного уровня. Причина — Земля все еще проходит через серию корональных выбросов массы Солнца.

Согласно прогнозу, магнитная буря уровня G1 может начаться после полуночи и продлиться не менее трех часов. Ожидается, что около 4–5 часов утра индекс геомагнитной активности Kp снизится до отметки 4. Это может означать как более раннее завершение бури, так и ее возможное продление.

Магнитные бури класса G1 считаются слабыми, однако они могут вызывать головные боли, скачки артериального давления, усталость и общее недомогание у метеозависимых людей.

Специалисты напоминают, что индекс G показывает силу магнитной бури по шкале от 1 до 5 и напрямую связан с K-индексом, который измеряется от 0 до 9. Например, буре уровня G1 соответствует K-индекс 5.

Поскольку солнечная активность может меняться, эксперты советуют следить за прогнозами и внимательнее относиться к своему самочувствию.

Как защитить организм в день магнитной бури

Чтобы понедельник не стал «тяжелым днем» для вашего здоровья, медики и аналитики советуют придерживаться трех простых правил:

Сон превыше всего: Постарайтесь отдохнуть не менее 8 часов — организму нужны силы для адаптации к колебаниям поля.

Постарайтесь отдохнуть не менее 8 часов — организму нужны силы для адаптации к колебаниям поля. Водный режим: Пейте больше чистой воды, это поможет поддерживать нормальное давление.

Пейте больше чистой воды, это поможет поддерживать нормальное давление. Легкое меню: Откажитесь от тяжелой жирной пищи и алкоголя, отдавая предпочтение овощам и легким блюдам.