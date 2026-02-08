Ключевые моменты:

Причина: Выбросы заряженных частиц из Солнца волнуют магнитное поле Земли.

Симптомы: головная боль, усталость, раздражительность, скачки давления, нарушение сна.

Риск-группы: Люди с сердечно-сосудистыми болезнями, хроническими заболеваниями, пожилые.

Воздействие на здоровье во время магнитных бурь

В воскресенье, 8 февраля, Землю покроют магнитные бури из-за усиленной активности Солнца.

По ожиданиям бури будут умеренными, но в кульминационные моменты их сила может возрасти. Они возникают от выбросов заряженных частиц из Солнца, которые достигают Земли и беспокоят ее магнитное поле.

Также читайте: Перебои с электричеством и водой в Одесской области могут спровоцировать вспышку кишечных инфекций.

Уровень бури 8 февраля может достигнуть G1–G2, что не является критическим, но повлияет на чувствительных людей.

Врачи предупреждают: на фоне таких явлений люди часто чувствуют:

головные боли;

сильную усталость;

раздраженность;

перепады давления;

проблемы со сном.

Особенно уязвимы пациенты с болезнями сердца и сосудов, хроническими заболеваниями и пожилые люди.

Читайте также: Соль на миллионы: хватит ли ее, чтобы дороги Одессы не стали катком?