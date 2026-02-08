Ключевые моменты:
- Причина: Выбросы заряженных частиц из Солнца волнуют магнитное поле Земли.
- Симптомы: головная боль, усталость, раздражительность, скачки давления, нарушение сна.
- Риск-группы: Люди с сердечно-сосудистыми болезнями, хроническими заболеваниями, пожилые.
Воздействие на здоровье во время магнитных бурь
В воскресенье, 8 февраля, Землю покроют магнитные бури из-за усиленной активности Солнца.
По ожиданиям бури будут умеренными, но в кульминационные моменты их сила может возрасти. Они возникают от выбросов заряженных частиц из Солнца, которые достигают Земли и беспокоят ее магнитное поле.
Уровень бури 8 февраля может достигнуть G1–G2, что не является критическим, но повлияет на чувствительных людей.
Врачи предупреждают: на фоне таких явлений люди часто чувствуют:
- головные боли;
- сильную усталость;
- раздраженность;
- перепады давления;
- проблемы со сном.
Особенно уязвимы пациенты с болезнями сердца и сосудов, хроническими заболеваниями и пожилые люди.
