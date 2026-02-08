Магнитная буря

Ключевые моменты:

  • Причина: Выбросы заряженных частиц из Солнца волнуют магнитное поле Земли.
  • Симптомы: головная боль, усталость, раздражительность, скачки давления, нарушение сна.
  • Риск-группы: Люди с сердечно-сосудистыми болезнями, хроническими заболеваниями, пожилые.

Воздействие на здоровье во время магнитных бурь

В воскресенье, 8 февраля, Землю покроют магнитные бури из-за усиленной активности Солнца.

По ожиданиям бури будут умеренными, но в кульминационные моменты их сила может возрасти. Они возникают от выбросов заряженных частиц из Солнца, которые достигают Земли и беспокоят ее магнитное поле.

Уровень бури 8 февраля может достигнуть G1–G2, что не является критическим, но повлияет на чувствительных людей.

Врачи предупреждают: на фоне таких явлений люди часто чувствуют:

  • головные боли;
  • сильную усталость;
  • раздраженность;
  • перепады давления;
  • проблемы со сном.

Особенно уязвимы пациенты с болезнями сердца и сосудов, хроническими заболеваниями и пожилые люди.

