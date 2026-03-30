Ключевые моменты:

В понедельник, 30 марта, ожидается умеренная геомагнитная активность, то есть возможна магнитная буря средней силы.

Магнитные бури могут провоцировать головные боли, скачки давления и общую слабость у людей с хроническими заболеваниями.

Чтобы минимизировать влияние геомагнитных бурь, медики советуют снизить нагрузки и соблюдать режим дня.

Несмотря на то, что экстремального шторма специалисты не прогнозируют, уровень геомагнитной активности будет достаточным, чтобы вызвать дискомфорт у людей с хроническими заболеваниями и повышенной чувствительностью к погоде.

Пиковые часы возмущений придутся на первую половину дня и вечернее время. В этот период метеозависимые люди могут ощутить упадок сил и нарушение концентрации внимания.

Что такое магнитные бури и чем они опасны

Магнитные бури – это реакция магнитного поля Земли на солнечные вспышки и потоки заряженных частиц, которые достигают планеты. Такие явления происходят регулярно и могут различаться по силе.

Во время магнитных бурь у некоторых людей могут возникать:

головная боль;

слабость и снижение работоспособности;

скачки артериального давления;

нарушения сна.

Кроме того, в периоды повышенной активности возможны кратковременные сбои в работе спутников, связи и электроники.

Как защититься

Чтобы снизить влияние магнитных бурь, рекомендуется:

придерживаться режима сна и отдыха;

избегать стрессов и чрезмерных нагрузок;

пить достаточное количество воды;

проводить больше времени на свежем воздухе.

