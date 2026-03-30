Ключевые моменты:
- В понедельник, 30 марта, ожидается умеренная геомагнитная активность, то есть возможна магнитная буря средней силы.
- Магнитные бури могут провоцировать головные боли, скачки давления и общую слабость у людей с хроническими заболеваниями.
- Чтобы минимизировать влияние геомагнитных бурь, медики советуют снизить нагрузки и соблюдать режим дня.
Несмотря на то, что экстремального шторма специалисты не прогнозируют, уровень геомагнитной активности будет достаточным, чтобы вызвать дискомфорт у людей с хроническими заболеваниями и повышенной чувствительностью к погоде.
Пиковые часы возмущений придутся на первую половину дня и вечернее время. В этот период метеозависимые люди могут ощутить упадок сил и нарушение концентрации внимания.
Что такое магнитные бури и чем они опасны
Магнитные бури – это реакция магнитного поля Земли на солнечные вспышки и потоки заряженных частиц, которые достигают планеты. Такие явления происходят регулярно и могут различаться по силе.
Во время магнитных бурь у некоторых людей могут возникать:
- головная боль;
- слабость и снижение работоспособности;
- скачки артериального давления;
- нарушения сна.
Кроме того, в периоды повышенной активности возможны кратковременные сбои в работе спутников, связи и электроники.
Как защититься
Чтобы снизить влияние магнитных бурь, рекомендуется:
- придерживаться режима сна и отдыха;
- избегать стрессов и чрезмерных нагрузок;
- пить достаточное количество воды;
- проводить больше времени на свежем воздухе.
