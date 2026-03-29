Ключевые моменты:
- В понедельник, 30 марта, в Одессе и области ожидается облачная погода с умеренными, местами сильными осадками.
- Опасных метеорологических явлений синоптики не прогнозируют.
- Столбики термометров в Одессе поднимутся до 11-13°С, а по региону воздух прогреется до 16°С.
Прогноз погоды в Одессе на 30 марта
В Одессе в понедельник облачно. Умеренный дождь.
Ветер северный, днём северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 7-9 °С тепла, днем она поднимется до 11-13 °С.
Прогноз погоды в Одесской области на 30 марта
По Одесской области завтра облачно. Умеренный дождь, днем местами сильный.
Ветер северный, днем северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 4-9°С тепла, днем 11-16°С.
Спросить AI: