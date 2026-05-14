Ключевые моменты:

15 мая в Одессе и области прогнозируется сухая и теплая погода без осадков.

Морская вода возле Одессы остается прохладной – +13…+14°С.

В мире в это время предупреждают об аномальной жаре до +48°С.

Погода в Одессе

15 мая жителей Одессы предстоит комфортная весенняя погода без осадков. Синоптики прогнозируют переменную облачность, умеренный западный ветер и постепенное потепление днем. В Одессе ночь будет свежей – температура воздуха опустится до 8–10°С, а днем ​​столбики термометров поднимутся до 17–19°С. Ветер западного направления будет дуть со скоростью 5–10 м/с, что придаст ощущение прохлады, особенно у моря. К слову, морская вода у побережья Одессы остается прохладной — 13–14°С, поэтому купальный сезон пока для самых смелых.

Погода в Одесской области

В Одесской области также прогнозируют сухую погоду без осадков. Ночью температура будет колебаться в пределах 5–10°С, а днем ​​воздух прогреется до 17–22°С в зависимости от района. На автодорогах области видимость хорошая, поэтому погодные условия не усложнят поездки.

К слову, ученые предупреждают о затяжной волне экстремальной жары, которая охватит Азию и Ближний Восток. В некоторых регионах температура воздуха в тени может подниматься до +48 °C, а ночное снижение температуры почти не принесет облегчения. Аномальная жара коснется Дальнего Востока, Индии, Пакистана, Ирана, Кувейта, Катара, ОАЭ, Омана и Саудовской Аравии. Интерес, дойдет ли жара Украины?

