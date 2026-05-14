Ключевые моменты:
- 14 мая 2026 сильной магнитной бури не прогнозируется — геомагнитная ситуация будет спокойной или слабо возмущенной.
- Ночью и утром ожидается слабое возмущение — Kp 3,00-3,33.
- Днем геомагнитная активность будет минимальной — 1,67-2,33 балла.
- Вечером возможно незначительное усиление до 2,67 балла, остающееся в пределах нормы.
- Метеозависимые люди могут почувствовать легкое ухудшение самочувствия.
Интенсивность по часам
Согласно данным NOAA SWPC, в течение суток ожидаются лишь незначительные колебания геомагнитного фона:
- Ночь и утро (00:00–09:00): наблюдается слабое возмущение с индексом Kp от 3,00 до 3,33.
- День (09:00–21:00): наиболее благоприятный и спокойный период, когда активность снизится до минимальных значений 1,67–2,33 балла.
- Вечер (после 21:00): возможно незначительное усиление активности до 2,67 балла, что все еще остается в пределах нормы.
Для Украины и большинства средних широт такая интенсивность не представляет угрозы работе электросетей, средств связи или навигационных систем.
Хотя 14 мая не прогнозируется сильная буря, метеозависимые люди могут почувствовать легкое ухудшение самочувствия.
Читайте также:
- Одесский апрель: прогулка по бульвару Военно-морских сил (фоторепортаж)
- Юдино дерево: как весна победила в сердце Одессы (фото)