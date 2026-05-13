Ключевые моменты:

13 мая 2026 ожидается спокойная или слабо возмущенная магнитная активность.

Мощной магнитной бури красного уровня не прогнозируют.

Самые высокие пики ожидаются в полночь и около 21:00.

В дневные часы магнитное поле будет более стабильным.

Прогноз активности по часам

В течение суток интенсивность солнечной активности по Kp-индексу будет колебаться от 2 до 3,7 балла. Это ниже порога настоящей геомагнитной бури (начинающейся с 5 баллов), но достаточно для «умеренного возмущения».

Наиболее заметные пики активности ожидаются:

Ночью и начале суток (00:00): около 3,7 балла.

Поздним вечером (21:00): снова до 3,7 балла.

Дневные часы обещают быть спокойными: около 09:00 и 18:00 уровень активности упадет до минимальных 2 баллов.

Кто может ощутить влияние?

Хотя для большинства людей такие колебания пройдут незаметно, метеозависимые лица и люди с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями могут почувствовать определенный дискомфорт. Возможны следующие симптомы:

головные боли или легкое головокружение;

быстрая утомляемость и сонливость;

незначительные перепады АД или настроения.

Специалисты отмечают: не стоит списывать все неприятные ощущения только на солнце, ведь общее состояние зависит от уровня стресса, питания и качества сна.

