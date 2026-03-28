Ключевые моменты:

Конец отопительного сезона в Одессе состоится 31 марта 2026 года.

Проведено более 7 тыс. ремонтных работ, из них 2,5 тыс. аварийных из-за гидроударов от атак.

Удержано 160 котельных, устранено 200 порывов теплосетей.

Устранены последствия 36 обстрелов.

Запущено 2 МВт автономной генерации (экономия света для 2000 квартир).

Провели более 7 тысяч ремонтных работ

Отопительный сезон в Одессе официально завершится 31 марта. Об этом стало известно из распоряжения и. городского головы Игоря Коваля.

Заместитель начальника Одесской городской военной администрации Иван Донченко отметил, что за сезон тепловики и водоканальцы провели более 7 тысяч ремонтных работ, среди которых 2,5 тысячи аварийных. Большинство аварий вызвали гидроудары из-за остановок насосов во время вражеских атак на энергетическую инфраструктуру.

Кроме этого, электричества подключили более 40 генераторов и обеспечили стабильную работу более 400 таких установок на объектах критической инфраструктуры, в школах и больницах. Теплопоставщики удерживали в работе 160 котельных и устранили более 200 порывов на теплосетях.

Этой зимой город справился с последствиями 36 обстрелов, каждый из которых приводил к выбитым окнам, дверям и повреждениям коммуникаций в десятках или сотнях зданий.

За сезон запустили 2 МВт автономной генерации, что позволило объектам критической инфраструктуры сэкономить электроэнергию для 2000 квартир.

