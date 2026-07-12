Ключевые моменты:

12 июля сильных магнитных бурь не прогнозируется.

Геомагнитная обстановка ожидается спокойной, без штормовых значений.

Метеозависимым людям рекомендуется соблюдать привычный режим сна и отдыха.

Прогноз магнитных бурь на 12 июля

По данным специалистов, 12 июля геомагнитная обстановка останется спокойной. Прогнозируемый планетарный индекс Kp не превысит 2-3 баллов, что соответствует спокойному состоянию магнитного поля Земли и значительно ниже уровня магнитной бури (она начинается с Kp 5).

По прогнозу Центра прогнозирования космической погоды (NOAA), в течение суток не ожидается геомагнитных бурь уровня G1 и выше. Специалисты также отмечают отсутствие значимых солнечных процессов, которые могли бы вызвать сильные возмущения магнитного поля Земли.

Несмотря на благоприятный прогноз, специалисты напоминают, что космическая погода может меняться, поэтому прогнозы при необходимости уточняются.

Что такое магнитные бури и как уменьшить их влияние

Магнитные бури возникают из-за повышенной солнечной активности. Потоки заряженных частиц, достигая Земли, вызывают возмущения ее магнитного поля. Некоторые люди в такие периоды могут ощущать головную боль, слабость, сонливость, перепады артериального давления или повышенную утомляемость.

Чтобы легче перенести периоды геомагнитной активности, врачи рекомендуют:

соблюдать режим сна и не переутомляться;

пить достаточное количество воды ;

; чаще бывать на свежем воздухе;

отказаться от чрезмерных физических нагрузок и злоупотребления кофеином и алкоголем;

людям с хроническими заболеваниями – принимать назначенные врачом лекарства и контролировать самочувствие.

При спокойной геомагнитной обстановке, которая ожидается 12 июля, большинство людей не почувствует какого-либо влияния солнечной активности.

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