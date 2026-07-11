Жаркая погода, термометр показывает высокую температуру

Ключевые моменты:

  • В Одессе ожидается до +27°С, без существенных осадков.
  • По области днем местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Прогноз погоды в Одессе на 12 июля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в течение суток 12 июля в Одессе ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 15-17°С, днем воздух прогреется до 25-27°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 12 июля

В Одесской области также прогнозируют переменную облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, а днем местами возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Ночная температура по области составит 12-17°С, дневная – 25-30°С.

На автомобильных дорогах региона видимость хорошая.

Как сообщалось ранее, в Одесской области продолжают находить погибших краснокнижных дельфинов.

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