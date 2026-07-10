Ключевые моменты:
- 10 июля сильных магнитных бурь не ожидается.
- Максимальный прогнозируемый индекс Kp составит около 3,7, что ниже порога магнитной бури (Kp 5).
- Метеозависимые люди могут ощущать лишь незначительные изменения самочувствия.
Магнитные бури: прогноз на 10 июля
По предварительным данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, 10 июля геомагнитная обстановка останется спокойной. В течение суток ожидаются колебания индекса Kp в пределах 2,7-3,7 балла, что соответствует спокойному или слабовозмущенному магнитному полю Земли. Магнитные бури начинаются при значении Kp 5 и выше, поэтому на завтра подобных явлений не прогнозируется.
Вместе с тем специалисты напоминают, что прогнозы космической погоды могут уточняться в зависимости от солнечной активности. Если на Солнце произойдут новые мощные вспышки или выбросы корональной массы, ситуация может измениться.
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Что такое магнитная буря и как снизить ее влияние
Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, возникающее после вспышек на Солнце и выбросов потоков заряженных частиц. У большинства людей такие явления проходят незаметно, однако некоторые могут жаловаться на головную боль, усталость, перепады артериального давления, раздражительность или нарушения сна.
Чтобы легче перенести периоды повышенной геомагнитной активности, врачи рекомендуют:
- соблюдать режим сна и не переутомляться;
- пить достаточное количество воды;
- по возможности отказаться от алкоголя и чрезмерного употребления кофе;
- проводить больше времени на свежем воздухе и избегать сильных стрессов;
- людям с хроническими заболеваниями соблюдать назначения лечащего врача.
Даже если прогноз обещает спокойную геомагнитную обстановку, специалисты советуют следить за обновлениями, поскольку космическая погода может меняться довольно быстро.
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