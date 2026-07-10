Ключевые моменты:

10 июля сильных магнитных бурь не ожидается.

Максимальный прогнозируемый индекс Kp составит около 3,7, что ниже порога магнитной бури (Kp 5).

Метеозависимые люди могут ощущать лишь незначительные изменения самочувствия.

Магнитные бури: прогноз на 10 июля

По предварительным данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA, 10 июля геомагнитная обстановка останется спокойной. В течение суток ожидаются колебания индекса Kp в пределах 2,7-3,7 балла, что соответствует спокойному или слабовозмущенному магнитному полю Земли. Магнитные бури начинаются при значении Kp 5 и выше, поэтому на завтра подобных явлений не прогнозируется.

Вместе с тем специалисты напоминают, что прогнозы космической погоды могут уточняться в зависимости от солнечной активности. Если на Солнце произойдут новые мощные вспышки или выбросы корональной массы, ситуация может измениться.

Что такое магнитная буря и как снизить ее влияние

Магнитная буря – это возмущение магнитного поля Земли, возникающее после вспышек на Солнце и выбросов потоков заряженных частиц. У большинства людей такие явления проходят незаметно, однако некоторые могут жаловаться на головную боль, усталость, перепады артериального давления, раздражительность или нарушения сна.

Чтобы легче перенести периоды повышенной геомагнитной активности, врачи рекомендуют:

соблюдать режим сна и не переутомляться;

пить достаточное количество воды;

по возможности отказаться от алкоголя и чрезмерного употребления кофе;

проводить больше времени на свежем воздухе и избегать сильных стрессов;

людям с хроническими заболеваниями соблюдать назначения лечащего врача.

Даже если прогноз обещает спокойную геомагнитную обстановку, специалисты советуют следить за обновлениями, поскольку космическая погода может меняться довольно быстро.

Вы также можете узнать: В Одессе врачи спасли от ампутации руку раненому украинскому военному.