Ключевые моменты:

11 июля магнитное поле Земли будет колебаться от спокойного до нестабильного.

Индекс Kp в течение суток показатели будут удерживаться в пределах 3 — 4.

Небольшое возмущение космической погоды возможны в первой половине дня.

Почасовой прогноз геомагнитной активности на 11 июля

Несмотря на отсутствие мощных солнечных вспышек класса X за последние сутки, Земля все еще испытывает легкое влияние шлейфа корональных дыр (высокоскоростных потоков солнечного ветра). Общая вероятность резких колебаний оценивается астрономами примерно в 31-35%, поэтому полностью «штилевым» этот день назвать нельзя.

Геомагнитная обстановка в течение суток будет меняться волнообразно:

Начнется суббота с пиковых для этих суток показателей. В этот период ожидается повышенная активность — Kp-индекс поднимется до 4. Магнитосфера будет находиться в возбужденном состоянии, поэтому в предрассветные часы чувствительные люди могут столкнуться с бессонницей.

К началу рабочего дня космическая погода полностью стабилизируется. Показатели упадут до 2 баллов. Это будет самый спокойный и благоприятный промежуток времени за все сутки.

В середине дня и вечером прогнозируются слабые фоновые колебания. Индекс зафиксируется на отметке 3. Такие незначительные изменения поля пройдут абсолютно незаметно как для человеческого организма, так и для техники.

Поскольку порог полноценного геошторма преодолен не будет, метеозависимые люди могут выдохнуть — критических нагрузок на организм космическая погода не принесет. Тем не менее легкие колебания на уровне 4 баллов в предрассветные и вечерние часы могут вызывать незначительную утомляемость, сонливость или легкую головную боль у людей с повышенной чувствительностью к сосудистым изменениям.

Сбоев в работе систем связи, спутниковой навигации (GPS) и энергетического оборудования в Одесской области и в целом по Украине не прогнозируется.

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