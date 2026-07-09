Ключевые моменты:

9 июля мощная магнитная буря не прогнозируется, но геомагнитная активность будет повышенной.

Пик возмущения ожидается с 06:00 до 09:00, индекс Kp составит 3,67.

Наибольшее влияние могут ощутить метеозависимые люди, особенно при жаре, недосыпании, мигренях, перепадах давления и сердечно-сосудистых заболеваниях.

После девяти часов геомагнитная активность постепенно снизится до умеренного уровня.

Специалисты советуют избегать утренней спешки, пить достаточно воды и не злоупотреблять кофе и энергетиками.

Прогноз на 9 июля

Пиковые часы и интенсивность Самый активный период ожидается в утренние часы с 06:00 до 09:00 по киевскому времени. В этот период индекс геомагнитной активности (Kp) поднимется до 3,67. Хотя этот показатель официально ниже уровня магнитной бури класса G1 (начинающегося с Kp 5), он классифицируется как «пиковый период дня» с заметно возмущенным фоном. Начиная с 09:00 и до вечера активность будет постепенно снижаться до умеренных значений.

Как подготовиться к «активному» утру: Поскольку пик приходится на начало рабочего дня, метеозависимым рекомендуют:

Избегать утренней спешки и чрезмерных физических нагрузок в часы пика (06:00–09:00).

Соблюдать водный баланс, что является критически важным в условиях летней температуры.

Отказаться от лишнего стимулирования организма кофе или энергетиками, заменив их спокойным режимом труда.

Хотя для большинства людей такие показатели останутся почти незаметными, внимательное отношение к сигналам организма поможет провести этот день без лишнего стресса. Поскольку космическая погода зависит от скорости солнечного ветра, специалисты советуют проверять обновление прогноза непосредственно перед пиковыми часами.

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