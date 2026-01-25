Ключевые моменты:
- В воскресенье, 25 января 2026 года, ожидаются слабые магнитные возмущения.
- Сильная магнитная буря в этот день не прогнозируется.
- Возможное влияние на самочувствие метеочувствительных людей.
- Специалисты советуют снизить нагрузки и больше отдыхать.
По данным специалистов по космической погоде, сегодня, в воскресенье, 25 января, возможны слабые магнитные возмущения. Они связаны с повышенной скоростью солнечного ветра и влиянием потоков заряженных частиц.
На данный момент признаков мощной магнитной бури не зафиксировано, однако метеочувствительные люди могут заметить ухудшение самочувствия.
Что такое магнитные бури и чем они опасны
Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце и выбросов плазмы, которые достигают магнитного поля Земли.
Даже при умеренной активности они могут вызывать:
- головные боли, слабость, скачки артериального давления;
- нарушения сна и концентрации внимания;
- при сильных бурях – сбои связи и навигационных систем.
Как защититься от магнитных бурь
В дни повышенной геомагнитной активности врачи и специалисты советуют:
- избегать переутомления и стрессов;
- пить больше воды, сократить кофе и алкоголь;
- больше отдыхать и по возможности проводить время на свежем воздухе.
