у блондинки болит голова на фоне магниной бури

Ключевые моменты:

  • В воскресенье, 25 января 2026 года, ожидаются слабые магнитные возмущения.
  • Сильная магнитная буря в этот день не прогнозируется.
  • Возможное влияние на самочувствие метеочувствительных людей.
  • Специалисты советуют снизить нагрузки и больше отдыхать.

По данным специалистов по космической погоде, сегодня, в воскресенье, 25 января, возможны слабые магнитные возмущения. Они связаны с повышенной скоростью солнечного ветра и влиянием потоков заряженных частиц.

На данный момент признаков мощной магнитной бури не зафиксировано, однако метеочувствительные люди могут заметить ухудшение самочувствия.

Что такое магнитные бури и чем они опасны

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце и выбросов плазмы, которые достигают магнитного поля Земли.

Даже при умеренной активности они могут вызывать:

  • головные боли, слабость, скачки артериального давления;
  • нарушения сна и концентрации внимания;
  • при сильных бурях – сбои связи и навигационных систем.

Как защититься от магнитных бурь

В дни повышенной геомагнитной активности врачи и специалисты советуют:

  • избегать переутомления и стрессов;
  • пить больше воды, сократить кофе и алкоголь;
  • больше отдыхать и по возможности проводить время на свежем воздухе.

