Ключевые моменты:

В воскресенье, 25 января 2026 года, ожидаются слабые магнитные возмущения.

Сильная магнитная буря в этот день не прогнозируется.

Возможное влияние на самочувствие метеочувствительных людей.

Специалисты советуют снизить нагрузки и больше отдыхать.

По данным специалистов по космической погоде, сегодня, в воскресенье, 25 января, возможны слабые магнитные возмущения. Они связаны с повышенной скоростью солнечного ветра и влиянием потоков заряженных частиц.

На данный момент признаков мощной магнитной бури не зафиксировано, однако метеочувствительные люди могут заметить ухудшение самочувствия.

Что такое магнитные бури и чем они опасны

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце и выбросов плазмы, которые достигают магнитного поля Земли.

Даже при умеренной активности они могут вызывать:

головные боли, слабость, скачки артериального давления;

нарушения сна и концентрации внимания;

при сильных бурях – сбои связи и навигационных систем.

Как защититься от магнитных бурь

В дни повышенной геомагнитной активности врачи и специалисты советуют:

избегать переутомления и стрессов;

пить больше воды, сократить кофе и алкоголь;

больше отдыхать и по возможности проводить время на свежем воздухе.

Выбор редакции: Афиша Одессы на 23–29 января: Гарри Поттер на льду, концерты и спектакли.