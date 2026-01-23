Ключевые моменты:
- В Одессе состоится шотландский ужин в честь поэта Роберта Бернса с аутентичными блюдами и виски.
- На сцене филармонии прозвучит мировая премьера в исполнении Национального Одесского филармонического оркестра.
- В католическом соборе состоится концерт «Времена года» Антонио Вивальди с уникальной акустикой.
- Неделя завершится ледовым шоу с элементами цирка Дю Солей и историей Гарри Поттера на коньках.
Афиша подготовлена культурным обозревателем «Одесской жизни» Алексеем Овчинниковым на основе официальных анонсов культурных площадок города и организаторов событий. В подборку вошли мероприятия разных форматов — музыкальные, театральные, гастрономические и семейные, что позволяет охватить широкую аудиторию читателей.
События отобраны с учетом актуальности дат, репутации локаций и участников, а также культурной и общественной значимости. Описание каждого мероприятия сокращено до ключевых деталей: темы, формата, времени и места проведения.
Куда пойти на этой неделе в Одессе
Шотландский ужин в честь Роберта Бернса
Где: паб Corvin, ул. Ланжероновская, 17
Когда: 24 января, 16:00
Традиционное празднование дня рождения Роберта Бернса давно стало международным событием. В Одессе гостей приглашают на тематический ужин с классическими шотландскими блюдами — хагисом, брауни и виски. Атмосфера вечера воссоздает дух поэзии, музыки и застольных традиций Шотландии.
Мировая премьера в филармонии
Где: Одесская областная филармония
Когда: 24 января, 18:00
Национальный Одесский филармонический оркестр под руководством Хобарта Эрла представит мировую премьеру произведения Эдуарда Резача «Надежда». В программе также — концерт для виолончели №2 Евгения Станковича и симфонические поэмы Антонина Дворжака. Солист вечера — виолончелист Глеб Сасько.
Вивальди. Времена года. Органный концерт
Где: Собор Успения Пресвятой Богородицы, ул. Европейская, 33
Когда: 25 января, 14:45
Одно из самых известных произведений мировой классики прозвучит в пространстве с уникальной акустикой. «Времена года» Антонио Вивальди позволят слушателям прожить все изменения природы — от весеннего пробуждения до зимней тишины.
Музыкально-литературный перформанс «Колосья жизни» в Оперном театре
Где: Одесская национальная опера
Когда: 27 января, 17:00
Ко Дню памяти жертв Холокоста в Одесской опере покажут глубокий перформанс, посвященный темам памяти, истории и человеческого достоинства. В программе — музыка украинских композиторов, авторские произведения солисток театра и поэзия в исполнении заслуженной артистки Украины. Событие состоится на сцене в укрытии.
Ледовое шоу «Звезды цирка Дю Солей»
Где: Театр музкомедии
Когда: 28–29 января, 18:00
Сцена театра превратится в каток, где развернется фантазийная история с элементами циркового шоу. Зрителей ждут акробатические номера, магические персонажи и Гарри Поттер на коньках. Организаторы заверяют, что представление состоится даже при отключениях света.