Афиша подготовлена культурным обозревателем «Одесской жизни» Алексеем Овчинниковым на основе официальных анонсов культурных площадок города и организаторов событий. В подборку вошли мероприятия разных форматов — музыкальные, театральные, гастрономические и семейные, что позволяет охватить широкую аудиторию читателей.

События отобраны с учетом актуальности дат, репутации локаций и участников, а также культурной и общественной значимости. Описание каждого мероприятия сокращено до ключевых деталей: темы, формата, времени и места проведения.

Куда пойти на этой неделе в Одессе

Шотландский ужин в честь Роберта Бернса

Где: паб Corvin, ул. Ланжероновская, 17

Когда: 24 января, 16:00

Традиционное празднование дня рождения Роберта Бернса давно стало международным событием. В Одессе гостей приглашают на тематический ужин с классическими шотландскими блюдами — хагисом, брауни и виски. Атмосфера вечера воссоздает дух поэзии, музыки и застольных традиций Шотландии.

Мировая премьера в филармонии

Где: Одесская областная филармония

Когда: 24 января, 18:00

Национальный Одесский филармонический оркестр под руководством Хобарта Эрла представит мировую премьеру произведения Эдуарда Резача «Надежда». В программе также — концерт для виолончели №2 Евгения Станковича и симфонические поэмы Антонина Дворжака. Солист вечера — виолончелист Глеб Сасько.

Вивальди. Времена года. Органный концерт

Где: Собор Успения Пресвятой Богородицы, ул. Европейская, 33

Когда: 25 января, 14:45

Одно из самых известных произведений мировой классики прозвучит в пространстве с уникальной акустикой. «Времена года» Антонио Вивальди позволят слушателям прожить все изменения природы — от весеннего пробуждения до зимней тишины.

Музыкально-литературный перформанс «Колосья жизни» в Оперном театре

Где: Одесская национальная опера

Когда: 27 января, 17:00

Ко Дню памяти жертв Холокоста в Одесской опере покажут глубокий перформанс, посвященный темам памяти, истории и человеческого достоинства. В программе — музыка украинских композиторов, авторские произведения солисток театра и поэзия в исполнении заслуженной артистки Украины. Событие состоится на сцене в укрытии.

Ледовое шоу «Звезды цирка Дю Солей»

Где: Театр музкомедии

Когда: 28–29 января, 18:00

Сцена театра превратится в каток, где развернется фантазийная история с элементами циркового шоу. Зрителей ждут акробатические номера, магические персонажи и Гарри Поттер на коньках. Организаторы заверяют, что представление состоится даже при отключениях света.