Прогноз магнитной обстановки на 14 апреля 2026

По данным космических служб мониторинга и выводам специалистов Одесской обсерватории, сегодня, 14 апреля, ожидается преимущественно спокойная геомагнитная обстановка. Уровень солнечной активности будет находиться на низких значениях, а планетарный индекс Kp – колебаться в пределах от 1.0 до 3.0 баллов. Это означает, что магнитосфера Земли останется стабильной, спутниковые системы и связь будут работать без перебоев, а большинство людей не почувствуют никаких изменений в самочувствии. Лишь в отдельные утренние часы возможны слабые возмущения, которые быстро сойдут на нет к середине дня.

Что такое магнитные бури и как защититься

Магнитная буря – это резкие колебания магнитного поля Земли, возникающие из-за вспышек на Солнце и потоков солнечного ветра. Сила этих возмущений измеряется Kp-индексом по шкале от 0 до 9: значения до 3 баллов считаются нормой, а показатели от 5 и выше официально классифицируются как буря.

Чтобы свести к минимуму влияние даже слабых колебаний, специалисты рекомендуют соблюдать простые правила:

соблюдайте режим сна: постарайтесь лечь спать пораньше накануне;

контролируйте водный баланс: пейте достаточно чистой воды в течение дня;

ограничьте стимуляторы: снизьте потребление кофе, энергетиков и исключите алкоголь;

снизьте нагрузку: перенесите важные или стрессовые дела на вторую половину дня, когда геомагнитная активность пойдет на спад;

следите за давлением: если у вас есть хронические заболевания, не пропускайте прием назначенных врачом препаратов.

Специалисты подчеркивают, что при уровне Kp до 3 серьезные симптомы встречаются редко, поэтому достаточно придерживаться обычного щадящего режима.

Также напомним, что сегодня жители нескольких населенных пунктов Одесского района останутся без воды почти на 12 часов.