Ключевые моменты:

  • Воду отключат 14 апреля с 10:00 до 22:30.
  • Ограничения коснутся четырех населенных пунктов.
  • Причина — аварийные ремонтные работы.

Отключение воды в Одесском районе 14 апреля: адреса и время

Филиал «Инфоксводоканал» сообщил о проведении аварийных ремонтных работ, из-за которых 14 апреля 2026 года будет временно прекращена подача воды в части Одесского района.

С 10:00 до 22:30 без водоснабжения останутся жители следующих населенных пунктов:

  • Сычавка
  • Новые Биляры
  • Визирка
  • Булдынка

В «Инфоксводоканале» просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее сделать необходимый запас воды.

Для получения дополнительной информации жители могут обратиться в круглосуточную службу поддержки: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155.

