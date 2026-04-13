Ключевые моменты:
- Воду отключат 14 апреля с 10:00 до 22:30.
- Ограничения коснутся четырех населенных пунктов.
- Причина — аварийные ремонтные работы.
Отключение воды в Одесском районе 14 апреля: адреса и время
Филиал «Инфоксводоканал» сообщил о проведении аварийных ремонтных работ, из-за которых 14 апреля 2026 года будет временно прекращена подача воды в части Одесского района.
С 10:00 до 22:30 без водоснабжения останутся жители следующих населенных пунктов:
- Сычавка
- Новые Биляры
- Визирка
- Булдынка
В «Инфоксводоканале» просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее сделать необходимый запас воды.
Для получения дополнительной информации жители могут обратиться в круглосуточную службу поддержки: 0-800-307-505, 705-55-05, 068-905-55-05, 066-905-55-05, 093-17-00-155.
