Ключевые моменты:

28 мая мощных магнитных бурь не ожидается

В течение суток возможны незначительные колебания геомагнитного фона с К-индексом до 3–4

Специалисты советуют людям с метеочувствительностью внимательнее следить за самочувствием и избегать переутомления

Магнитные бури 28 мая: прогноз ученых

По данным NOAA Space Weather Prediction Center и British Geological Survey Geomagnetism, 28 мая геомагнитная ситуация останется преимущественно спокойной. Сильных корональных выбросов массы, направленных в сторону Земли, в настоящее время не зафиксировано.

Специалисты прогнозируют, что индекс геомагнитной активности Kp будет колебаться преимущественно в пределах 2–4 баллов. Это соответствует нестабильному или умеренно активному геомагнитному фону, но не уровню магнитной бури.

Ученые отмечают, что в конце мая возможно незначительное усиление солнечного ветра. Именно поэтому отдельные метеочувствительные люди могут ощущать усталость, сонливость или головную боль даже при отсутствии полноценной бури. В то же время вероятность геомагнитного шторма уровня G1 сейчас оценивается как низкая.

Что означает Kp-индекс

Для оценки силы геомагнитных колебаний ученые используют Kp-индекс — шкалу от 0 до 9.

Kp 0–2 означает спокойный магнитный фон.

Kp 3–4 — нестабильную или повышенную активность.

Kp 5 — слабую магнитную бурю уровня G1.

Показатели от Kp 6 до Kp 9 свидетельствуют уже о более сильных геомагнитных штормах, которые могут влиять не только на самочувствие людей, но и на работу техники и систем связи.

Как легче перенести магнитные колебания

Даже при слабой солнечной активности врачи и астрофизики советуют придерживаться простых рекомендаций:

спать не менее семи-восьми часов;

пить достаточное количество воды;

не перегружать организм физически и эмоционально;

меньше употреблять алкоголь и кофе;

чаще бывать на свежем воздухе.

Специалисты также напоминают, что прогнозы космической погоды могут обновляться несколько раз в сутки, поскольку ситуация на Солнце меняется очень быстро.

