Ключевые моменты:
- 28 мая мощных магнитных бурь не ожидается
- В течение суток возможны незначительные колебания геомагнитного фона с К-индексом до 3–4
- Специалисты советуют людям с метеочувствительностью внимательнее следить за самочувствием и избегать переутомления
Магнитные бури 28 мая: прогноз ученых
По данным NOAA Space Weather Prediction Center и British Geological Survey Geomagnetism, 28 мая геомагнитная ситуация останется преимущественно спокойной. Сильных корональных выбросов массы, направленных в сторону Земли, в настоящее время не зафиксировано.
Специалисты прогнозируют, что индекс геомагнитной активности Kp будет колебаться преимущественно в пределах 2–4 баллов. Это соответствует нестабильному или умеренно активному геомагнитному фону, но не уровню магнитной бури.
Ученые отмечают, что в конце мая возможно незначительное усиление солнечного ветра. Именно поэтому отдельные метеочувствительные люди могут ощущать усталость, сонливость или головную боль даже при отсутствии полноценной бури. В то же время вероятность геомагнитного шторма уровня G1 сейчас оценивается как низкая.
Что означает Kp-индекс
Для оценки силы геомагнитных колебаний ученые используют Kp-индекс — шкалу от 0 до 9.
Kp 0–2 означает спокойный магнитный фон.
Kp 3–4 — нестабильную или повышенную активность.
Kp 5 — слабую магнитную бурю уровня G1.
Показатели от Kp 6 до Kp 9 свидетельствуют уже о более сильных геомагнитных штормах, которые могут влиять не только на самочувствие людей, но и на работу техники и систем связи.
Как легче перенести магнитные колебания
Даже при слабой солнечной активности врачи и астрофизики советуют придерживаться простых рекомендаций:
- спать не менее семи-восьми часов;
- пить достаточное количество воды;
- не перегружать организм физически и эмоционально;
- меньше употреблять алкоголь и кофе;
- чаще бывать на свежем воздухе.
Специалисты также напоминают, что прогнозы космической погоды могут обновляться несколько раз в сутки, поскольку ситуация на Солнце меняется очень быстро.
