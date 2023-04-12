Эти неизвестные украинцы сделали неоценимый вклад в мировую космонавтику

Еще когда ракетно-космическая индустрия казалась фантастикой, украинцы уже разрабатывали первые ракеты, предлагали идеи создания космических аппаратов и подумывали о полетах за пределы Земли. Широкой публике известны имена уроженца Житомира Сергея Королева и одессита Валентина Глушко. Однако не только Королевым и Глушко была богата украинская космонавтика.

Кибальчич: первый в мире проект пилотируемой ракеты

Проект первого в мире реактивного летательного аппарата для полета в космос создал революционер-террорист Николай Кибальчич. Родился он в городе Короп Черниговской губернии, в семье украинского священника. Учился в петербургском институте инженеров путей сообщения и медико-хирургической академии, однако лечению людей предпочел их уничтожение. Он был «главным по взрывам» у народовольцев и готовил метательные снаряды.

Находясь в тюрьме, за несколько дней до казни, Кибальчич разработал проект пилотируемого ракетного летательного аппарата. Изобретение должно было быть оснащено пороховым ракетным двигателем и управляться изменением угла его наклона. Кроме того, проект предусматривал обеспечение устойчивости аппарата, методы сжигания топлива, программированный режим горения и многие другие моменты.

Напомним, что эти идеи террорист разрабатывал в 1881 году, задолго до Циолковского. Естественно, что в то время никто из ученых разработками Кибальчича не заинтересовался, а опубликован проект был только в 1918 году в журнале «Былое».

Засядько: разработал прообраз будущих РСЗО «Катюша» и «Град»

Александр Засядько родился в 1779 году в селе Лютенька Полтавской губернии и был сыном родового казака, главного оружейника Запорожской Сечи. Он воспитывался в артиллерийском и инженерном шляхетском кадетском корпусе, служил в артбатальоне в Херсонской губернии, участвовал в войнах и заграничных походах, имел звание генерал-лейтенанта.

Засядько по собственной инициативе начал разработку боевых ракет, которые применяли против турок, а также изобрел первую установку залпового огня — прообраз «катюши» и «Града». Все разработки он производил на собственные деньги, и для этого продал свое имение под Одессой. Уже в 1818 году появились первая боевая ракета, пусковой станок, позволяющий вести залповый огонь, приспособления для наведения и даже инструкция по применению ракетного оружия.

Генерал Засядько построил ракетную пусковую установку, с которой можно было произвести залп сразу шестью ракетами на расстояние до шести километров. Эти ракеты успешно использовали во всех войнах России, а в турецкую кампанию в боях под Браиловым и Варной эти ракеты сыграли решающую роль.

Кроме того, Засядько обдумывал идею полета ракеты на Луну. Сначала он высчитывал, сколько для этого понадобится пороха, однако этот вид топлива не устроил изобретателя, и он стал экспериментировать с нефтепродуктами.

Идеи Кондратюка заимствовали в NASA

Юрий Кондратюк родился в 1897 году в Полтаве в семье еврея и обрусевшей шведской баронессы. Его прадедом был генерал-майор шведской армии Вольмар Шлиппенбах.

Настоящее имя изобретателя было Александр Шаргей. Он учился на механическом отделении Петроградского политеха, но был призван в белогвардейскую армию, из которой дезертировал. Однако в советское время служба в белой армии могла обойтись ему дорого, поэтому он раздобыл документы на имя Кондратюка и прожил под этим именем до конца жизни.

Кондратюка смело можно назвать пионером украинской космонавтики, так как многие его идеи были использованы для реализации полетов в космос, и не только в Украине.

Ведь именно Кондратюк вывел основное уравнение полета ракеты, рассмотрел траектории космических полетов, первым спроектировал варианты космических модулей, а также предложил использовать для ракетного топлива металлы и водородные соединения. Именно украинский ученый в самом начале XX века рассчитал оптимальную траекторию полета к Луне, которая была названа «трассой Кондратюка». А элементы технологий, предложенные ученым, были использованы НАСА в программе «Аполлон» при полетах на Луну.

Челомей: разрабатывал в СССР первое ядерное оружие

Другой украинский создатель космической техники Владимир Челомей родился в 1914 году на территории современной Польши. Он окончил Киевский авиационный институт, был конструктором и ученым в области ракетно-космической техники, а также академиком и лауреатом трех Государственных премий.

Челомей принимал участие в создании двигателей и других важнейших объектов ракетной, космической и авиационной техники. Он руководил разработкой ракет-носителей, искусственных спутников Земли «Протон», орбитальных станций «Алмаз», пилотируемых кораблей транспортно-космической системы.

Кроме того, Челомей был одним из создателей советского «ядерного щита». При этом один из его крупнейших и многообещающих проектов — океаническо-сухопутно-космический комплекс так и не был востребован советской оборонной промышленностью.

Янгель: основатель нового направления в ракетной технике

Хотя Михаил Янгель в 1911 году родился в деревне Зырянова Иркутской губернии, он был потомком запорожских казаков. Его дед Лаврентий Янгель жил в селе Рыжики на Черниговщине, однако за бунтарский характер был сослан на каторгу, а затем — на вечное поселение в Иркутск.

Янгель с отличием окончил московский авиационный институт и академию авиапромышленности. Много лет работал в днепропетровском КБ «Южное» и был наиболее известным конструктором космической отрасли и ракетного оружия. Академик Янгель участвовал в разработке многих самолетов, тяжелых истребителей сопровождения, координировал работы по развитию самолетостроения, был заместителем главного конструктора Сергея Королева.

Кроме того, украинский ученый стал основоположником нового направления в ракетной технике — использования высококипящих компонентов топлива и автономной системы управления. Возглавлял создание космических ракет-носителей «Космос» и «Циклон», ракетного блока лунного корабля, а также космических аппаратов «Метеор» и «Целина».

Первая космическая выставка прошла в Киеве

19 июня 1925 года в Киеве прошла первая в мире выставка, которая была посвящена изучению космического пространства. Она состояла из пяти разделов: радиотелеграфного, метеорологического, авиавоздухоплавательного, астрономического и межпланетного. Киевские предприятия демонстрировали образцы техники того времени, которые можно было использовать для космических исследований. Выставка проходила в течение двух месяцев и пользовалась необыкновенным успехом, и вскоре практику проведения подобных выставок переняли во всем мире.

Первая ракета летала… как вертолет

Главным экспонатом первой космической выставки был проект киевского изобретателя Федорова — ракетный космический корабль собственной конструкции. Диаметр корабля, рассчитанного на экипаж из 36 человек, был 8 метров, а длина — 60 метров. Скорость ракеты должна была составлять 1000 километров в час.

Предполагалось, что взлетать корабль будет подобно вертолету — при помощи винтомоторных установок. А когда он выйдет за пределы атмосферы, начнут работать ракетные двигатели. Конструкцией была предусмотрена установка дополнительных двигателей, использующих солнечную энергию, что давало кораблю возможность выходить за пределы Солнечной системы.

Именами украинских изобретателей Александра Засядько, Николая Кибальчича и Юрия Кондратюка названы кратеры на Луне, а именем Сергея Королева — астероид.