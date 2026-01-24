Ключевые моменты:
- В субботу, 24 января, в Одессе курсируют только социальные автобусы.
- Движение осуществляется по сокращённому графику.
- В воскресенье социальные маршруты не работают, полноценный режим – с понедельника.
Актуальное расписание движения социальных автобусов, трамваев и троллейбусов на субботу опубликовала сегодня утром мэрия города:
Маршрут С1 «Железнодорожный вокзал – ул. 28-й бригады»
Отправление от Железнодорожного вокзала: 6:40, 7:30, 8:20, 10:15, 11:05, 12:00, 14:40, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:15.
Отправление от ул. 28-й бригады: 7:00, 8:00, 8:50, 9:45, 11:35, 13:20, 15:10, 16:00, 16:50, 17:50, 18:55, 20:00.
Маршрут С3 «ул. С. Рихтера – ул. Дегтярная»
Отправление от ул. С. Рихтера: 6:45, 8:45, 15:15, 17:15.
Отправление от ул. Дегтярная: 7:45, 9:45, 16:15, 18:15.
Маршрут С4 «ул. Тираспольское шоссе – ул. Дегтярная»
Отправление от ул. Тираспольское шоссе: 7:30, 9:30, 15:00, 17:00.
Отправление от ул. Дегтярная: 8:30, 10:30, 16:00, 18:00.
Маршрут №5 (трамвай) «Аркадия – Железнодорожный вокзал»
Отправление от ст. Аркадия: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.
Отправление от Железнодорожного вокзала: 7:30, 8:30, 9:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.
Маршрут №10 (трамвай) «ул. Ицхака Рабина – Железнодорожный вокзал»
Отправление от ул. Ицхака Рабина: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
Отправление от Железнодорожного вокзала: 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.
Маршрут №15 (трамвай) «Тираспольская площадь – Слободской рынок»
Отправление от Тираспольской площади: 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 11:30, 12:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.
Отправление от Слободского рынка: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 12:00, 13:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.
Маршрут №17 (трамвай) «Куликово поле – 14-я ст. Большого Фонтана»
Отправление от Куликова поля: 7:00, 8:06, 9:10, 11:10, 12:22, 13:26, 15:30, 16:38, 17:42, 18:45.
Отправление от 14-й ст. Большого Фонтана: 7:34, 8:38, 9:45, 11:44, 12:54, 14:00, 16:06, 17:10, 18:14, 19:20.
Маршрут №26 (трамвай) «ул. Архитекторская – Железнодорожный вокзал»
Отправление от ул. Архитекторская: 7:00, 7:50, 8:45, 9:30, 10:20, 11:05, 13:00, 15:00, 16:00, 16:45, 17:30, 18:30.
Отправление от Железнодорожного вокзала: 7:50, 8:40, 9:30, 10:15, 11:05, 11:50, 13:45, 15:50, 16:40, 17:30, 18:15, 19:15.
Маршрут №27 (трамвай) «ул. Архитекторская – просп. Свободы»
Отправление от ул. Архитекторская: 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00.
Отправление от просп. Свободы: 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.
Маршрут №3 (троллейбус) «ст. Застава I – Парк Шевченко»
Отправление от ст. Застава I: 7:10, 8:30, 9:50, 12:30, 13:50, 15:50, 17:10, 18:30.
Отправление от Парка Шевченко: 7:50, 9:10, 10:30, 13:10, 14:30, 16:30, 17:50, 19:10.
Маршрут №8 (троллейбус) «Суперфосфатный завод – Железнодорожный вокзал»
Отправление от Суперфосфатного завода: 7:00, 8:30, 9:50, 12:30, 15:10, 16:30, 17:55, 19:25.
Отправление от Железнодорожного вокзала: 7:45, 9:05, 10:25, 13:05, 15:45, 17:05, 18:30, 20:00.
Маршрут №9 (троллейбус) «ул. Инглези – ул. Ришельевская»
Отправление от ул. Инглези: 7:00, 7:50, 8:40, 9:30, 10:20, 11:05, 12:45, 13:30, 15:05, 15:50, 16:40, 17:30, 18:15, 19:15.
Отправление от ул. Ришельевская: 7:45, 8:35, 9:25, 10:15, 11:05, 11:50, 13:30, 14:15, 15:50, 16:35, 17:25, 18:15, 19:15, 20:00.
Напомним, часть этих автобусов была передана Одессе в рамках проекта Минразвития «Пліч-о-пліч: згуртовані громади», который направлен на поддержку украинских городов.
