Ключевые моменты:

Завтра, 24 января, в Одессе и части области сохраняются экстренные отключения света (без графиков).

В отдельных районах области вводятся стабилизационные отключения по опубликованным графикам.

Энергетики просят проверять актуальность графиков в течение дня из-за возможных изменений.

Об этом сообщили сегодня вечером в компании ДТЭК «Одесские электросети» и опубликовали актуальные графики.

В то же время в ДТЭК напоминают: если «Укрэнерго» сменит команды – графики тоже изменятся.

«Поэтому просим проверять их в течение дня, особенно перед важными делами», – сообщают в компании и напоминают: графики стабилизационных отключений применяются только для жителей Одесской области и только там, где это позволяет состояние электросетей.

Отметим, что сегодня, 23 января, в Одессе и области весь день действуют экстренные отключения света.

По информации «Укрэнерго», причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

При этом ситуация в энергосистеме может измениться. О возможных изменениях энергетики обещают оперативно информировать на своих официальных страницах в соцсетях.

Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:

на сайте компании ДТЭК «Одесские электросети»;

в группе Viber;

в чат-боте в Telegram.

Вы также можете узнать: Как одесситы запитывают многоэтажки без света: примеры из жизни.