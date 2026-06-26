Ключевые моменты:
- Анжелика еще раз подтвердила статус одной из сильнейших каратисток мира.
- Успешное выступление на турнире в Марокко позволило ей набрать необходимый пул очков.
- Терлюга остается ключевым амбассадором украинского каратэ на международной арене.
Анжелика Терлюга – снова на вершине мирового каратэ
Обновленные рейтинги WKF после этапа Премьер-лиги в Марокко принесли приятные новости для Одесской области. Легенда украинского спорта Анжелика Терлюга возглавила мировой рейтинг WKF в категории кумите среди женщин до 55 кг.
Об этом сообщили в Одесской ОВА.
Для Анжелики Терлюги лидерство в мировом табеле о рангах — привычная, но каждый раз тяжело завоеванная позиция. Спортсменка годами удерживает статус элиты мирового каратэ, и её история взаимоотношений с рейтингом WKF полна ярких камбэков:
Впервые на вершину мирового рейтинга WKF в категории до 55 кг Анжелика взлетела еще в 2018 году, став первой украинской каратисткой, достигшей такого результата.
В 2021 году одесситку в очередной раз признали лучшей каратисткой мира в весовой категории до 55 килограммов.
В период с 2019 по 2021 годы одесситка неоднократно признавалась «Grand Winner» (лучшей в своей категории по итогам сезона Премьер-лиги) и удерживала лидерство, что позволило ей завоевать историческое серебро на Олимпийских играх в Токио.
Читайте также: Одесская каратистка Анжелика Терлюга взяла серебро на Всемирных играх-2025