Ключевые моменты:

Анжелика еще раз подтвердила статус одной из сильнейших каратисток мира.

Успешное выступление на турнире в Марокко позволило ей набрать необходимый пул очков.

Терлюга остается ключевым амбассадором украинского каратэ на международной арене.

Анжелика Терлюга – снова на вершине мирового каратэ

Обновленные рейтинги WKF после этапа Премьер-лиги в Марокко принесли приятные новости для Одесской области. Легенда украинского спорта Анжелика Терлюга возглавила мировой рейтинг WKF в категории кумите среди женщин до 55 кг.

Об этом сообщили в Одесской ОВА.

Для Анжелики Терлюги лидерство в мировом табеле о рангах — привычная, но каждый раз тяжело завоеванная позиция. Спортсменка годами удерживает статус элиты мирового каратэ, и её история взаимоотношений с рейтингом WKF полна ярких камбэков:

Впервые на вершину мирового рейтинга WKF в категории до 55 кг Анжелика взлетела еще в 2018 году, став первой украинской каратисткой, достигшей такого результата.

В 2021 году одесситку в очередной раз признали лучшей каратисткой мира в весовой категории до 55 килограммов.

В период с 2019 по 2021 годы одесситка неоднократно признавалась «Grand Winner» (лучшей в своей категории по итогам сезона Премьер-лиги) и удерживала лидерство, что позволило ей завоевать историческое серебро на Олимпийских играх в Токио.

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