Судьба советских памятников в Одессе: кому снесут, кому оставят

Об этом “Одесской жизни” сообщили в историко-топонимической комиссии.

Нетронутыми собираются оставить памятник Пушкину на Думской площади и памятник Воронцову на Соборной площади, поскольку эти объекты представляют собой художественную ценность.

Три памятника в городе подлежат переименованию. Речь идет про бюст Попова во дворе Государственного университета интеллектуальных технологий и связи (бывшая Академия связи). На постаменте заменят табличку: ученый физик, а не русский ученый физик. То же ожидает и бюст Ляпунова в университетском дворе на Пастера. Из таблички уберут упоминание про Петербургскую академию наук, оставив только информацию, что он математик и механик. А на скульптуре Павлова в санатории «Аркадия» больше не будет упоминания, что это русский физиолог, а просто — физиолог.

В подвешенном состоянии остается судьба бюста Григория Вакуленчука на Таможенной площади — одного из организаторов восстания на броненосце «Потемкин». Комиссия отправила запрос о его роли и вкладе в историю Украины.

Но комиссия уже определилась с пятью памятника, которые демонтируют или перенесут:

памятник Льву Толстому на площади Толстого, которую тоже планируют переименовать

памятник потемкинцам на Таможенной площади,

памятник Иванову (глава Одесского губисполкома) на метизном заводе (ул. Михайловская),

памятник Чкалову в санатории им. Чкалова на Французском бульваре,

памятник Дзержинскому в санатории “Одесса” на Французском бульваре.

Чей памятник и куда перенесут пока неизвестно.

Памятник Черняховскому со двора школы № 56 на Тенистой хотят перенести на 411 батарею.

Внешне изменится Александровская колонна в парке Шевченко — с нее снимут все имперские символы. Также изменят ее название — «Памятная колонна в честь закладки парка (арх. Бруни А.К.)».

Один из членов историко-топонимической комиссии Петр Обухов предлагает таким же образом изменить и монумент «Крылья победы» на площади Десятого апреля. Но эти вопросы комиссия не успела обсудить на прошлом заседании.

Он обратился в департамент культуры с предложением снять с монумента изображение ордена Ленина. Поскольку одесситы не остаются равнодушными к символам ушедшей эпохи и уже несколько раз портреты Ленина заливали краской.

Обсуждение этих вопросов планируется на ближайшем заседании историко-топонимической комиссии уже в этот четверг, 9 ноября.