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Судьба советских памятников в Одессе: кому снесут, кому оставят

Судьба советских памятников в Одессе: кому снесут, кому оставят

В Одессе планируют провести демонтаж или перенос 6 памятников деятелей советской или имперской эпох. Уже в этот четверг, 9 ноября, одесская историко-топонимическая комиссия решит вопрос с монументами ушедшей эпохи. 

Об этом “Одесской жизни” сообщили в историко-топонимической комиссии.

Нетронутыми собираются оставить памятник Пушкину на Думской площади и памятник Воронцову на Соборной площади, поскольку эти объекты представляют собой художественную ценность.

Три памятника в городе подлежат переименованию. Речь идет про бюст Попова во дворе Государственного университета интеллектуальных технологий и связи (бывшая Академия связи). На постаменте заменят табличку: ученый физик, а не русский ученый физик. То же ожидает и бюст Ляпунова в университетском дворе на Пастера. Из таблички уберут упоминание про Петербургскую академию наук, оставив только информацию, что он математик и механик. А на скульптуре Павлова в санатории «Аркадия» больше не будет упоминания, что это русский физиолог, а просто — физиолог.

В подвешенном состоянии остается судьба бюста Григория Вакуленчука на Таможенной площади — одного из организаторов восстания на броненосце «Потемкин». Комиссия отправила запрос о его роли и вкладе в историю Украины. 

Но комиссия уже определилась с пятью памятника, которые демонтируют или перенесут:

  • памятник Льву Толстому на площади Толстого, которую тоже планируют переименовать
  • памятник потемкинцам на Таможенной площади, 
  • памятник Иванову (глава Одесского губисполкома) на метизном заводе (ул. Михайловская), 
  • памятник Чкалову в санатории им. Чкалова на Французском бульваре,
  • памятник Дзержинскому в санатории “Одесса” на Французском бульваре.

Чей памятник и куда перенесут пока неизвестно.

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Памятник Черняховскому со двора школы № 56 на Тенистой хотят перенести на 411 батарею.

Внешне изменится Александровская колонна в парке Шевченко  — с нее снимут все имперские символы. Также изменят ее название — «Памятная колонна в честь закладки парка (арх. Бруни А.К.)».

Один из членов историко-топонимической комиссии Петр Обухов предлагает таким же образом изменить и монумент «Крылья победы» на площади Десятого апреля. Но эти вопросы комиссия не успела обсудить на прошлом заседании. 

Он обратился в департамент культуры с предложением снять с монумента изображение ордена Ленина. Поскольку одесситы не остаются равнодушными к символам ушедшей эпохи и уже несколько раз портреты Ленина заливали краской.  

Обсуждение этих вопросов планируется на ближайшем заседании историко-топонимической комиссии уже в этот четверг, 9 ноября. 

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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