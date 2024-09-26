Новости Одессы и Одесской области

Анекдот дня: как избавиться от тараканов

Анекдот дня: как избавиться от тараканов

Утро доброе, одесситы и не только! И наш вам традиционный уже совет: чтобы день сложился удачно, начните его на позитивной ноте. А что еще может так поднять настроение, как не порция одесских анекдотов?

Старого еврея Изю замучили тараканы. Сосед подсказал ему способ, как от них избавиться: перед сном пройтись по всем углам и сказать: «Кушать нечего, кушать нечего». Они услышат, что жрать нечего, и уйдут.
Изя так и сделал. Лег спать.
И вдруг среди ночи его кто-то толкает. Он зажигает свет и видит: все тараканы стоят у его кровати, а самый большой говорит ему:
– Таки здравствуйте, хозяин! Вставайте пожалуйста, мы вам покушать принесли.

Анекдот от тараканов, карикатура

***
– Мама, он уходит!
– Пусть хлеба купит.
– Мама! Он навсегда уходит!
– Фиг с ним, поужинаем без хлеба…

Питание по-одесски

***
– Почему ты не хочешь взять Либерзона себе в помощники?
– Потому что когда-то он был обручен с моею нынешней женой, но так и не женился на ней. Так зачем же мне служащий, который умнее меня?

Еще больше анекдотов есть у нас:

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua