Анекдот дня: как избавиться от тараканов

Старого еврея Изю замучили тараканы. Сосед подсказал ему способ, как от них избавиться: перед сном пройтись по всем углам и сказать: «Кушать нечего, кушать нечего». Они услышат, что жрать нечего, и уйдут.

Изя так и сделал. Лег спать.

И вдруг среди ночи его кто-то толкает. Он зажигает свет и видит: все тараканы стоят у его кровати, а самый большой говорит ему:

– Таки здравствуйте, хозяин! Вставайте пожалуйста, мы вам покушать принесли.

***

– Мама, он уходит!

– Пусть хлеба купит.

– Мама! Он навсегда уходит!

– Фиг с ним, поужинаем без хлеба…

***

– Почему ты не хочешь взять Либерзона себе в помощники?

– Потому что когда-то он был обручен с моею нынешней женой, но так и не женился на ней. Так зачем же мне служащий, который умнее меня?

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