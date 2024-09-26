Анекдот дня: как избавиться от тараканов

Утро доброе, одесситы и не только! И наш вам традиционный уже совет: чтобы день сложился удачно, начните его на позитивной ноте. А что еще может так поднять настроение, как не порция одесских анекдотов?
Старого еврея Изю замучили тараканы. Сосед подсказал ему способ, как от них избавиться: перед сном пройтись по всем углам и сказать: «Кушать нечего, кушать нечего». Они услышат, что жрать нечего, и уйдут.
Изя так и сделал. Лег спать.
И вдруг среди ночи его кто-то толкает. Он зажигает свет и видит: все тараканы стоят у его кровати, а самый большой говорит ему:
– Таки здравствуйте, хозяин! Вставайте пожалуйста, мы вам покушать принесли.
***
– Мама, он уходит!
– Пусть хлеба купит.
– Мама! Он навсегда уходит!
– Фиг с ним, поужинаем без хлеба…
***
– Почему ты не хочешь взять Либерзона себе в помощники?
– Потому что когда-то он был обручен с моею нынешней женой, но так и не женился на ней. Так зачем же мне служащий, который умнее меня?
Еще больше анекдотов есть у нас: