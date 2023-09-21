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Минкульт разрешит демонтировать в Одессе памятники Пушкину и князю Воронцову

Минкульт разрешит демонтировать в Одессе памятники Пушкину и князю Воронцову

Памятники Пушкину, князю Воронцову и другим российским деятелям планируют изъять из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения. Это позволит их демонтировать.

Об этом сообщили на сайте Министерства культуры и информационной политики.

В сообщении говорится, что данное правительственное решение, инициированное МКИП, ускорит процесс очищения публичного пространства от проявлений коммунистического тоталитарного режима и российской имперской политики.

Следующий шаг – за органами местного самоуправления. Именно они должны принять окончательное решение о демонтаже и перемещении объектов,

подчеркнул и.о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

Согласно данной инициативе, в Одессе планируется изъять из Госреестра культурного наследия памятники Пушкину и князю Воронцову, памятник полководцу Суворову в Измаиле.

Кроме Одессы, под демонтаж попадает еще много объектов, которые являются недвижимыми памятниками культурного наследия национального значения. Памятники Пушкину планируется изъять из Госреестра, а затем демонтировать, в Киеве, Житомире и Харькове; адмирала Ушакову в Херсоне, «Украина – освободителям» в Ужгороде, Мемориальный комплекс «Борцам революции» в Луганске.

Ряд памятников планируют изъять в Киеве — памятник Щорсу, могилу генерала армии Ватутина в Мариинском парке, монитор «Железняков», памятник экипажу бронепоезда «Таращанец».

Этот проект постановления Кабинета Министров Украины после согласований другими органами власти будет внесен на рассмотрение Правительства. В документе учли требования Закона Украины «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии», —

сообщили в Минкульте.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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